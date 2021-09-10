Vali Kocabıyık, köy köy gezerek "KADES" anlattı
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Vali Kocabıyık, köy köy gezerek "KADES" anlattı

Vali Kocabıyık, köy köy gezerek 'KADES' anlattı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Uşak Valisi Funda Kocabıyık ve Jandarma ekipleri, Uşak'ta köy köy gezerek kadınlara "KADES" uygulamasını ve önemini anlattı.

Uşak Valisi Funda Kocabıyık ve Jandarma ekipleri, Uşak'ta köy köy gezerek kadınlara "KADES" uygulamasını ve önemini anlattı.

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Karahallı Kaymakamı Murtaza Zencirli, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili Ertan Keleş ve İl Jandarma Komutanı Murat Kılıç, Karahallı ilçesini ziyaret ederek Dumanlı köyünde bulunan Kadınlar Kıraathanesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşlarla konuşan, sorunlarını dinleyen Vali Kocabıyık, sonrasında ise kadınlarla Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) hakkında da bilgiler verdi. Kocabıyık, vatandaşlara kolluk kuvvetlerinin risk ve tehdit unsuru oluşturulabilecek durumlarda bildirimde bulunulduğu anda kadınların güvenliği için ivedilikle müdahale ettiklerini belirtti. Vali Kocabıyık ve jandarma personeli uygulamanın nasıl kullanıldığını kendi telefonlarından uygulamalı olarak gösterdi. - UŞAK

Vali Kocabıyık, köy köy gezerek 'KADES' anlattı
Vali Kocabıyık, köy köy gezerek 'KADES' anlattı
Vali Kocabıyık, köy köy gezerek 'KADES' anlattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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