Vali Kaymak Birim Müdürlerini Ziyaret Etti

Samsun Valisi Sayın Osman Kaymak, valiliğin birim müdürlüklerine ziyaret ederek çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.



Kaymak, personeli daha yakından tanımak, yaptıkları işi yerinde görmek için valilik binasında görev yapan birimlerde incelemelerde bulundu.



İlk ziyaretini Bilgi İşlem Şube Müdürlüğüne yapan Kaymak, sırasıyla İl İdare Kurulu Müdürlüğü, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü, İl Mahalli İdareler Müdürlüğü, İdari Hizmetler Şube Müdürlüğü, İl Dernekler Müdürlüğü, Basın Yayın Enformasyon Müdürlüğü ve İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünü ziyaret etti.



BİMER'i de ziyaret ederek, vatandaşların yaptıkları başvuru ve şikayetler hakkında bilgi alan Kaymak, vatandaşların sorunlarının etkin ve hızlı bir şekilde çözümü için kurulan BİMER'in önemine vurgu yaptı.



Kaymak, daha sonra staj dönemlerini tamamlayan Kaymakam adaylarını ziyaret ederek adaylara yeni alacakları görevlerinde başarılar diledi.



Son olarak valiliğin yemekhanesi ve çay ocağında incelemelerde bulanan Kaymak, burada hizmet veren personele teşekkür etti.



Kaymak'a ziyareti sırasında Vali Yardımcısı Hasan Öztark eşlik etti.