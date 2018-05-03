Vali Kaymak, Atakumlu Muhtarlara Kimlik Kartlarını Dağıttı

Samsun Valisi Osman Kaymak, Atakum'a Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ek Hizmet Binasının açılması ilçemiz adına çok güzel bir gelişme oldu. 250 yataklı hastanenin de yapılması halinde Atakum'un gelecekte sağlık sorunu olmayacak" dedi.

Vali Osman Kaymak, Atakum ilçesi Yalı Kafe'de düzenlenen muhtarlar toplantısına katıldı. Vali Kaymak, toplantıda muhtarlara kimlik kartlarını dağıttı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı başlayan programda, Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı ve Atakum Kaymakamı Namık Kemal Nazlı'nın konuşmalarının ardından muhtarlara hitap eden Vali Osman Kaymak, "Muhtarların güçlü olması bizleri güçlendirir. Çünkü sonuçta biz bu millete hizmet ediyoruz. Bizim bütün hedefimiz ve amacımız halkımızı mutlu etmek o anlamda da bir sorun varsa o sorunun tespiti çözümü konusunda kim sorunun bir kenarından tutarsa o şüphesiz soruna katkı yapacaktır. Atakum ilçemiz Samsun'un çok gelişen ve tercih edilen bir ilçesidir. Arkadaşlar daha yaşanılabilir bir çevre, daha yaşanılabilir kentler konusunda hep birlikte el ele çalışacağız. Atakum ilçemize Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ek Hizmet Binasının açılması ilçemiz adına çok güzel bir gelişme oldu. Sağlık Bakanımızın da ilimizden olması nedeniyle yeni 250 yataklı hastanenin de çalışmaları devam ediyor. İnşallah bunların yapılması halinde Atakum ilçesinin gelecekte sağlık sorunu olmayacaktır. Eğitimde ise ikili eğitimden tekli eğitime geçme konusunda Cumhurbaşkanımızın 2019 yılı sonu itibariyle bütün Türkiye'de ikili eğitimden tekli eğitime geçme konusunda bizlere talimatları var. Bu çerçevede ilimizde çok ciddi çalışmalar yapıyoruz. Okul inşaatları devam ediyor. Aslında para sorunumuz yok. Sıkıntımız arsa sorunudur. Şehrimiz hızla gelişen ve Karadeniz'in kuzeyi açılan bir kapısıdır. İhracat, ithalat ve ekonomik konusunda da Samsun potansiyeli yüksek olan bir ildir. Bu potansiyeli çok iyi kullanabilirsek göç veren değil göç alan ilk oluruz" diye konuştu.

"İhracat rakamı Samsun'a yakışmıyor"

Samsun'un ihracatının 450-500 milyon dolar civarında olduğunu açıklayan Kaymak, "Bu çok düşük ve Samsun'a yakışmıyor. O anlamda yeni yapılan Lojistik Merkezimiz, fuar merkezimiz ve yeni Organize Sanayi Bölgeleri ile Samsun'un istihdamda da belli bir seviyeye gelmesini istiyoruz. Değerli muhtarlarımız yol, su ve kanalizasyon işleri için bize geldiğinizde bu işler belediyeler tarafından yapıldı ve yapılıyor. Şimdi artık sosyal sorunlar ve istihdama yönelik sorunlar öne çıkıyor. Biz çocuklarımıza iyi bir eğitim veremezsek ve bunlara iyi bir iş imkanı bulamazsak artık şehirler yaşanılmaz hale geliyor. Şehirlerde intihardan uyuşturucusuna, aile içi şiddet ve diğer konular artık baş edilemez hale geldi. Bu anlamda da muhtarlarımızın görevleri çok fazladır. Onun için muhtarlar mahallede devletin, valinin, kaymakamın ve belediye başkanının gözü kulağıdır" şeklinde konuştu.

Muhtarlarımızın talep, sorun ve önerilerini dinleyen Kaymak, çözüm konusunda kendileriyle istişarede bulunarak, ilgili birim yetkililerine talimat verdi.

Muhtarlara kimlik kartları dağıtıldı

Vali Kaymak ve protokol üyeleri tarafından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 41. Muhtarlar Toplantısı'nda muhtarlara müjdelediği yeni görev kimlik kartları Atakumlu muhtarlara dağıtıldı.

Toplantıya ayrıca, Vali Yardımcısı Hasan Öztürk, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Hasan Yetik, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdür Vekili Nail Kırmacı, Atakum ilçe müdürleri ve mahalle muhtarları katıldı. - SAMSUN