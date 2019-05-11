Vali Kaymak: "100 Yıl Önceki Milli Beraberlik Ruhuna İhtiyacımız Var"

Samsun Valisi Osman Kaymak, "100. yıl kutlamaları hem milli ruhun Samsun'dan Türkiye'ye ve dünyaya yansımasını sağlayacak hem de Samsun'un tanıtımına büyük katkı yapacak. 100 yıl önceki milli beraberlik ruhuna ihtiyacımız var" dedi.

Vali Osman Kaymak, Samsun Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) 23. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katıldı. SMMMO hizmet binası Cemal Yeşilyurt Konferans Salonu'nda düzenlenen genel kurulda konuşan Vali Osman Kaymak, "Gerçekten sizlerin işini çok önemsiyoruz. Sizler hayatın ve ekonominin içinde şehrin gerçekleriyle her zaman yüz yüzesiniz. Sizlerin şehre büyük katkınız olduğunu düşünüyorum. Meslek odalarının şehre duyarlı olması olumlu yatıştırıcı öneriler getirmesi çok anlamlıdır. Birlik ve beraberlik çok önemlidir.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Milli Mücadele'yi başlattıkları ilk adım şehrinin Samsun olduğunu vurgulayan Vali Osman Kaymak, "Biz Milli Mücadele'nin başlatıldığı şehir olmaktan büyük bir onur ve gurur duyuyoruz. 100 yıl önce Atatürk Samsun'a gelirken İstanbul işgal altındaydı. Yokluk ve umutların tükendiği zaman Mustafa Kemal Atatürk Samsun'a gelerek Kurtuluş Mücadelesi'ni başlattı. Atatürk Samsun'a geldiğinde ise 'Ben Samsun'u ve Samsun halkını gördüğüm zaman memleket ve millete ait bütün tasavvurlarımın, kararlarımın her halde başarılması mümkün olduğuna bir defa daha kuvvetle inandım' demiştir. 19 Mayıs 1919'un 100. yılı kutlamalarında ben de Samsun Valisi olmaktan büyük gurur ve onur duyuyorum. Tabii, 100. yıl etkinliklerimiz bütün hızıyla devam etmektedir. İnşallah 19 Mayıs günü Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ilimize teşrif edecekler. İnşallah 100. yıl kutlamaları hem milli ruhun Samsun'dan Türkiye'ye ve dünyaya yansımasını sağlayacak, hem de Samsun'un tanıtımına büyük katkı yapacak. Arkadaşlar, 100 yıl önceki milli beraberlik ruhuna ihtiyacımız var. Bu Türkiye Cumhuriyeti kolay kurulmadı. Etkinliklerdeki asıl amacımız; Samsun'dan bütün gençliğe ve bütün dünyaya milli birlik ve beraberlik ruhunu yaşatmak ve canlı tutmaktır. Bunun için gayret sarf ediyoruz" diye konuştu.

Samsun Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası 23. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na ayrıca AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Cemal Yükselen, Samsun Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası yönetim kurulu ve üyeleri katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA