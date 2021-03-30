Vali Karaömeroğlu: "Sinop'ta yaya konusunda bir bilinç var, insanlara saygı var"
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Vali Karaömeroğlu: "Sinop'ta yaya konusunda bir bilinç var, insanlara saygı var"

İhlas Haber Ajansı / OSMAN AKSU - Haberler | Yerel

Vali Karaömeroğlu: "Sinop'ta yaya konusunda bir bilinç var, insanlara saygı var" Sinop valisi Erol Karaömeroğlu, "Sinop'ta yaya konusunda bir bilinç var, insanlara saygı var" dedi.

Vali Karaömeroğlu: "Sinop'ta yaya konusunda bir bilinç var, insanlara saygı var"

SİNOP - Sinop valisi Erol Karaömeroğlu, "Sinop'ta yaya konusunda bir bilinç var, insanlara saygı var" dedi.

İçişleri Bakanlığınca yurt genelinde trafikte yaya önceliği bilincini oluşturmak ve yaya geçidi kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla başlatılan "kırmızı çizgi" etkinliği Sinop'ta da yapıldı. Etkinlik kapsamında Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu öğrencilerle birlikte yaya geçidini kırmızıya boyadı.

Trafikte yaya önceliği bilincini oluşturmak ve yaya geçidi kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından yurt genelinde başlatılan "Yaya güvenliği kırmızı çizgimiz" kampanyası kapsamında Sinop'ta etkinlik yapıldı. Bu etkinlikle sürücülere "Yayalar kırmızı çizgimizdir" denildi. Etkinlik kapsamında Vali Erol Karaömeroğlu, emniyet birimleri, jandarma birimleri ve öğrencilerin de katılımıyla adliye sarayı yanında bulunan yaya geçidindeki çizgilerden bir tanesini kırmızıya boyadı. Yaya önceliği kampanyası kapsamında yapılan etkinliğe ilgi büyük oldu.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Vali Karaömeroğlu, İçişleri Bakanlığı'nın 2019 yılını "Yaya öncelikli trafik yılı" ilan ettiğine dikkat çekerek, "Öncelik hayatın mottosuyla 2019 yılı yay a öncelikli trafik yılı ilan edilmişti. 2. Ekim'de de 'yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz' farkındalık çalışmasını yaya geçitlerinde yapmıştık. Bugün de 'Yayaların güvenliği kırmızı çizgimizdir' mottosuyla tüm Türkiye çapında hepimiz sahadayız. Sinop'ta yaya konusunda bir bilinç var, insanlara saygı var. Sürücüler de yaya ayağını yaya geçidine bastığı anda durmak zorunda" diye konuştu.

Etkinlik sonrası polis ekipleri yaya geçidinde durdurduğu sürücülere etkinlik hakkında bilgi vererek broşür dağıttı.

Etkinliğe Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, İl Emniyet Müdürü Cahit Şahin, İl Milli Eğitim Müdürü Ercan Yıldız, jandarma ekipleri kurum müdürleri katıldı.

Vali Karaömeroğlu: 'Sinop'ta yaya konusunda bir bilinç var, insanlara saygı var'
Vali Karaömeroğlu: 'Sinop'ta yaya konusunda bir bilinç var, insanlara saygı var'
Vali Karaömeroğlu: 'Sinop'ta yaya konusunda bir bilinç var, insanlara saygı var'
Vali Karaömeroğlu: 'Sinop'ta yaya konusunda bir bilinç var, insanlara saygı var'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OSMAN AKSU

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