Vali Karaloğlu'ndan Başkan Böcek'e veda ziyareti Valiler Kararnamesi ile Diyarbakır Valiliği'ne atanan Vali Münir Karaloğlu veda ziyaretlerine başladı.

Valiler Kararnamesi ile Diyarbakır Valiliği'ne atanan Vali Münir Karaloğlu veda ziyaretlerine başladı. Vali Karaloğlu bu kapsamda Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i ziyaret etti. Vali Karaloğlu'na yeni görevinde başarılar dileyen Başkan Böcek, "Antalyalılara her anlamda destek oldunuz. Ne Antalyalılar ne de ben sizi unutmayacağız" dedi.

Büyükşehir Belediyesi'ne gelişinde Başkan Muhittin Böcek tarafından karşılanan Vali Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediyesi şeref defterini imzaladı. Vali Karaloğlu'nu makamında ağırlayan Başkan Böcek, destekleri ve çalışmaları için Karaloğlu'na Antalyalılar adına teşekkür etti.

Vali Münir Karaloğlu'na Diyarbakır'daki görevinde başarılar dileyen Başkan Böcek, "Sizinle birlikte Antalyamızda kimseyi ötekileştirmeden gece gündüz çalışarak, güzel işler yapmaya çalıştık. Sizler hep bize destek oldunuz. Ne Antalyalılar ne de ben sizi ve çalışmalarınızı unutmayacağız" dedi. Başkan Böcek, Vali Karaloğlu'nu Diyarbakır'da da ziyaret edeceklerini söyledi.

Vali Münir Karaloğlu ise "Antalya'da dolu dolu 4 senemiz geçti. Hep beraber bütün kurumlar, belediyeler, Büyükşehir Belediyesi el ele güzel işler yapmaya gayret ettik. Kubbe'de hoş bir seda bırakabildiysek ne mutlu bize. Antalya'dan ayırılıyoruz doğru ama bizim ayrıldığımız her şehirde gönlümüzün bir parçası kalır. Antalya'da da kalacak. Antalya'yı da Antalyalıları da seviyoruz. Görevler sınırlı ama dostluklar baki" diyerek Başkan Böcek'i Diyarbakır'a beklediğini söyledi.

Ziyaretin anısına hediye takdim eden Başkan Böcek, Antalya'ya kattığı değer için Vali Münir Karaloğlu'na teşekkür etti. - ANTALYA

Kaynak: İHA