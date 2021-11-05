Vali Karaloğlu, marketin kapısında asılı Türk bayrağını öpen Enes'i misafir etti - Haberler
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Vali Karaloğlu, marketin kapısında asılı Türk bayrağını öpen Enes'i misafir etti

Demirören Haber Ajansı / Şeyhmus Çakan - Haberler | Güncel
Vali Karaloğlu, marketin kapısında asılı Türk bayrağını öpen Enes'i misafir etti

DİYARBAKIR Valisi Münir Karaloğlu, girdiği markette, '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı' dolayısıyla kapıya asılan Türk bayrağını öperken kameraya yansıyan 8 yaşındaki Enes Geçer ile ailesini makamında misafir etti.

DİYARBAKIR Valisi Münir Karaloğlu, girdiği markette, '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı' dolayısıyla kapıya asılan Türk bayrağını öperken kameraya yansıyan 8 yaşındaki Enes Geçer ile ailesini makamında misafir etti.

Yenişehir ilçesinde markete giren 3'üncü sınıf öğrencisi Enes Geçer, iş yerinin kapısında '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı' dolayısıyla asılan bayrağı fark etti. Marketin içinde geri dönen Geçer, bayrağı öptü. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görnütüler, sosyal medyada yoğun ilgi gördü.Vali Karaloğlu, 3'üncü sınıf öğrencisi Enes Geçer ve ailesini makamında kabul etti. Enes ve kardeşi Defne ile sohbet eden Vali Karaloğlu, çocuğa o an ne hissettiğini sordu. Enes, çok sevdiği bayrağa saygısının sonsuz olduğunu, Türk bayrağını nerede görse selam durduğunu belirtti. Vali Karaloğlu, örnek teşkil eden davranışından dolayı tebrik ettiği Enes ve kardeşi Defne'ye çeşitli hediyeler verdi.


Vali Karaloğlu, marketin kapısında asılı Türk bayrağını öpen Enes'i misafir etti

Vali Karaloğlu, marketin kapısında asılı Türk bayrağını öpen Enes'i misafir etti

Vali Karaloğlu, marketin kapısında asılı Türk bayrağını öpen Enes'i misafir etti

Vali Karaloğlu, marketin kapısında asılı Türk bayrağını öpen Enes'i misafir etti

Demirören Haber Ajansı / Şeyhmus Çakan - Son Dakika Haberleri
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