Vali Karadeniz, START IN Projesi çalışmaları hakkında bilgi aldı
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Vali Karadeniz, START IN Projesi çalışmaları hakkında bilgi aldı

22.12.2020 14:56 | Son Güncelleme: 22.12.2020 15:01
Vali Karadeniz, START IN Projesi çalışmaları hakkında bilgi aldı

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, makamında ağırladığı İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici'den START IN "Avrupa'da Kapsayıcı ve Yenilikçi Girişimcilik Eğitiminin Geliştirilmesi" konulu KA 201 Projesi Final Raporu ve projede gelinen son durum hakkında bilgi aldı.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, makamında ağırladığı İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici'den START IN "Avrupa'da Kapsayıcı ve Yenilikçi Girişimcilik Eğitiminin Geliştirilmesi" konulu KA 201 Projesi Final Raporu ve projede gelinen son durum hakkında bilgi aldı.

Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Necmettin Okumuş ve AR-GE Sorumluları, Vali Yaşar Karadeniz'i ziyaret etti. Ziyarette, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Koordinatörlüğünde yürütülen START IN "Avrupa'da Kapsayıcı ve Yenilikçi Girişimcilik Eğitiminin Geliştirilmesi" konulu KA 201 Projesi Final Raporu ve projede gelinen son durum hakkında Vali Yaşar Karadeniz'e bilgi verildi.

START IN Projesinin amacının, Avrupa'da okullarda yeni bir girişimcilik eğitim modeli tasarlamak ve geliştirmek, gençlerde sosyal inovasyon ve sosyal girişimcilik becerilerini artırmak olduğunu belirten Vali Karadeniz, proje sorumlularına teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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