Vali Karadeniz'den kan bağışına davet Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Kızılay Kan Bağış Merkezini ziyaret ederek vatandaşları kan bağışında bulunmaya davet etti.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Kızılay Kan Bağış Merkezini ziyaret ederek vatandaşları kan bağışında bulunmaya davet etti.

Türk Kızılayı Ege Bölge Müdürü Gökay Gök ve Kan Bağış Merkezi Müdürü İsmet Nardal tarafından karşılanan Vali Karadeniz, Kızılay Kan Bağış Merkezi birimlerini gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kan bağışı kampanyası düzenlenecek

Kan stoklarıyla ilgili Vali Karadeniz'e bilgi veren Bölge Müdürü Gök, "Covid-19 salgını ve sıcak yaz ayları nedeniyle Ege Bölgesi'ndeki kan bağışlarında azalma oldu. Kan taleplerini karşılamakta zorlanıyoruz. 1 günlük kan stoğu ile sürdürebilir bir durumda değiliz. Artık kurumlarda, fabrikalarda önceki gibi kan bağışı düzenleyemiyoruz. Bu sebeple Ege Bölgesi illerinde Valilerimizin destekleriyle kan bağışı kampanyası düzenleyeceğiz" dedi.

Ziyarette Kızılay Kan Merkezlerinin gerekli hijyen koşullarına dikkat ettiğine vurgu yapan Vali Karadeniz "Kan bağışında bulunmak isteyen vatandaşlarımız tereddüt etmesinler. Pandemi sürecinde kan bağışına daha fazla ihtiyaç duyuluyor. Özellikle de Covid-19 hastalığına yakalanıp iyileşen vatandaşlarımızın kan vermesi hayati önem taşıyor" diyerek vatandaşlara kan vermeleri konusunda çağrıda bulundu. - MANİSA

Kaynak: İHA