Vali Kamçı Afrin Gazisi Piyade Uzman Çavuş İsmail Şahin'i Ziyaret Etti

Vali Süleyman Kamçı, Afrin'de gazi olan Piyade Uzman Çavuş İsmail Şahin ve rahatsızlığından dolayı Kayseri Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yatan babası Mehmet Şahin'i ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Vali Kamçı ziyaret esnasında yaptığı konuşmada, "Askerlerimiz ve polislerimiz teröre karşı üstün başarılar elde etmektedirler. Halkımızın da desteğiyle terörle mücadele devam etmektedir. Görevi başındaki asker ve polislerimiz de Afrin'e gitmek için görev beklemektedirler." diye konuştu.

Bu vatan için canlarını feda eden şehitlerimizin yakınlarının ve gazi olan vatandaşlarımızın yanında olduklarını ifade eden Vali Kamçı,"Şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Gazilerimize de geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." diye konuştu.

Piyade Uzman Çavuş İsmail Şahin'de,"Ankara GATA Hastanesinde tedavim devam ederken babamın rahatsızlığından dolayı kendisini ziyarete geldim. Tedavim bitince tekrar arkadaşlarımın yanına gitmek istiyorum diye konuştu.

Ziyarette Vali Kamçı'ya Vali Yardımcısı Ali Uslanmaz ve İl Jandarma Alay Komutanı J. Kd. Albay Hüseyin Bekmez'de eşlik etti. - KAYSERİ