Vali Kalkancı'dan Yeni Atanan Müftü ile Garnizon Komutanına Ziyaret

Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, Adıyaman'a yeni atanan İl Müftüsü Mehmet Taşcı ile Garnizon ve Askerlik Şube Başkanı Albay Hüseyin Gürfidan'ı

ziyaret etti.



Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, ilk olarak İl Müftüsü Mehmet Taşcı'yı ziyaret eden Kalkancı, Müftü Taşcı ile makamda bir süre sohbet etti.



Taşcı'ya yeni görevinin "hayırlı olması" temennisinde bulunan Kalkancı, başarılar diledi.



Müftülük ziyaretinin ardından Kalkancı, Askerlik Şubesi Başkanlığı ve

Garnizon Komutanlığı görevine atanan Albay Hüseyin Gürfidan'ı ziyaret etti.



Albay Gürfidan tarafından kapıda karşılanan Kalkancı, Milli Savunma

Bakanlığının atama kararnamesiyle Adıyaman'a atanan Albay Gürfidan ile bir süre

sohbet ederek, yeni görevinin "hayırlı olması" temennisinde bulunup, görevinde başarılar diledi.



İl Müftüsü Taşcı ve Garnizon Komutanı Albay Gürfidan ise, Vali Nurullah

Naci Kalkancı'nın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti belirtti.