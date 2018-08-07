Vali Kalkancı'dan Yeni Atanan Müftü ile Garnizon Komutanına Ziyaret
Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, Adıyaman'a yeni atanan İl Müftüsü Mehmet Taşcı ile Garnizon ve Askerlik Şube Başkanı Albay Hüseyin Gürfidan'ı ziyaret etti.
Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, Adıyaman'a yeni atanan İl Müftüsü Mehmet Taşcı ile Garnizon ve Askerlik Şube Başkanı Albay Hüseyin Gürfidan'ı
ziyaret etti.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, ilk olarak İl Müftüsü Mehmet Taşcı'yı ziyaret eden Kalkancı, Müftü Taşcı ile makamda bir süre sohbet etti.
Taşcı'ya yeni görevinin "hayırlı olması" temennisinde bulunan Kalkancı, başarılar diledi.
Müftülük ziyaretinin ardından Kalkancı, Askerlik Şubesi Başkanlığı ve
Garnizon Komutanlığı görevine atanan Albay Hüseyin Gürfidan'ı ziyaret etti.
Albay Gürfidan tarafından kapıda karşılanan Kalkancı, Milli Savunma
Bakanlığının atama kararnamesiyle Adıyaman'a atanan Albay Gürfidan ile bir süre
sohbet ederek, yeni görevinin "hayırlı olması" temennisinde bulunup, görevinde başarılar diledi.
İl Müftüsü Taşcı ve Garnizon Komutanı Albay Gürfidan ise, Vali Nurullah
Naci Kalkancı'nın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti belirtti.