Vali istedi muhtar sigarayı bırakmak için söz verdi

Elazığ'ın merkez Koçharmanı köyü muhtarı Hasan Tahsin Yasul, Vali Erkaya Yırık'ı makamında ziyaret etti.

Elazığ'ın merkez Koçharmanı köyü muhtarı Hasan Tahsin Yasul, Vali Erkaya Yırık'ı makamında ziyaret etti. Muhtarın sigara içtiğini öğrenen Vali Yırık, Yasul'dan sigarayı bırakmasını istedi. Muhtar Yasul, Vali Yırık'ın talebine olumlu yanıt vererek sigarayı bırakacağı sözünü verdi.

Vali Erkaya Yırık'ı ziyaret eden merkez Koçharmanı Köyü muhtarı Hasan Tahsin Yasul, köylerinde çocuk sayısının fazla olduğunu ancak çocukların oynayacağı ve vakit geçirecekleri çocuk oyun parkının bulunmadığını ifade ederek çocuk oyun parkı talebinde bulundu. Bu esnada Vali Yırık'ın, muhtar Yasul'un cebinde sigara paketini görmesi üzerine, muhtara sigarayı bırakma sözü vermesi karşılığında köyüne çocuk oyun parkı kuracağını söyledi. Muhtar Yasul'un da sigarayı bırakacağı sözünü vermesi üzerine Vali Yırık, Koçharmanı Köyü'ne çocuk oyun parkının yapılması talimatını verdi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı