Vali Işık'tan İl Jandarma Komutanı Şahin'e veda yemeği
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Vali Işık'tan İl Jandarma Komutanı Şahin'e veda yemeği

Vali Işık'tan İl Jandarma Komutanı Şahin'e veda yemeği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Bilecik 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığına atanan İl Jandarma Komutanı İsmail Şahin'e veda yemeği verdi.

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Bilecik 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığına atanan İl Jandarma Komutanı İsmail Şahin'e veda yemeği verdi.

Şahin için düzenlenen veda yemeğine Vali Mehmet Alpaslan Işık'ın yanı sıra Vali Yardımcıları Mustafa Kamuran Ballı ve Mehmet Özmen, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş katıldı. Yemekte konuşan Vali Mehmet Alpaslan Işık, Albay Şahin ile uyum içerisinde çalıştıklarını belirterek, Karaman'daki hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. Bilecik 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutan Yardımcısı olarak görevlendirilen ve önümüzdeki günlerde yeni görevine başlayacak olan İsmail Şahin'e yeni görevlerinde başarılar dileyen Vali Işık, ailesi ve sevdikleriyle sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir hayat geçirmesi temennisinde bulundu.

Jandarma Kıdemli Albay İsmail Şahin ise görev yaptığı süre içerisinde Karaman halkıyla sıcak, sevgi dolu bir ilişki kurduklarını belirterek, güzel duygularla ayrıldığı Karaman'ı ve halkını unutmayacağını ifade etti.

Yemeğin sonunda Vali Mehmet Alpaslan Işık, hizmetlerden dolayı İsmail Şahin'e günün anısına plaket verdi. - KARAMAN

Vali Işık'tan İl Jandarma Komutanı Şahin'e veda yemeği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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