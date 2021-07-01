Vali Işık'tan İl Göç İdaresi Müdürlüğüne ziyaret
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Vali Işık'tan İl Göç İdaresi Müdürlüğüne ziyaret

Vali Işık'tan İl Göç İdaresi Müdürlüğüne ziyaret
Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin - Haberler | Güncel

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, yeni yerinde hizmet vermeye başlayan İl Göç İdaresi Müdürlüğünü ziyaret ederek kurum personellerine başarı belgelerini verdi.

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, yeni yerinde hizmet vermeye başlayan İl Göç İdaresi Müdürlüğünü ziyaret ederek kurum personellerine başarı belgelerini verdi.

Vali Işık Hükümet Konağı A Blok zemin kattaki yeni yerine taşınan İl Göç İdaresi Müdürlüğünde incelemelerde bulundu.

İl Göç İdaresi Müdürü Ahmet Öner'den kurumun yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgiler alan Vali Işık, müdürlük çalışanlarıyla bir süre sohbet etti.

Işık, kurum personellerini özverili çalışmalarından dolayı tebrik ederek başarı belgesiyle ödüllendirdi.

İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş ve İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Metin Yiğit'in de eşlik ettiği ziyaret, kurum personelleriyle çekilen toplu fotoğrafın ardından sona erdi.

Vali Işık'tan İl Göç İdaresi Müdürlüğüne ziyaret
Vali Işık'tan İl Göç İdaresi Müdürlüğüne ziyaret
Vali Işık'tan İl Göç İdaresi Müdürlüğüne ziyaret
Vali Işık'tan İl Göç İdaresi Müdürlüğüne ziyaret

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin

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