Vali Işık, Mutlu Yüzler Eğitim Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğini ziyaret etti

KARAMAN (AA) - Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık ve eşi Munise Işık, İmaret Mahallesinde hizmet veren Mutlu Yüzler Eğitim Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğini ziyaret ederek engelli ve kanser hastası çocuklar ve aileleriyle bir araya geldi.

Dernek binasında çocuklar için hazırlanmış oyun ve eğlence bölümünde incelemelerde bulunarak çocuklar ve aileleriyle bir süre sohbet eden Işık, daha sonra çocuklar için hazırlanan ve farklı aktivitelerin yer aldığı salonda çocukların oynadıkları oyunlara eşlik ederek yaptıkları sanatsal çalışmaları takip etti.

Dernek Başkanı Keziban Gültekin, derneğin 2020 yılında bir grup gönüllü tarafından öncelikle ihtiyaç sahibi kanser hastaları, yetim, öksüz ve gençler ile yardıma ihtiyacı olan ailelere yardıma amacıyla kurulduğunu ifade etti.

Bu anlamlı projenin daha geniş bir alanda hizmet verebilmesi için valilik olarak gereken desteği vereceklerini ifade eden Vali Işık, şunları kaydetti:

"Geleceğimizin teminatı olan yavrularımızın daha sağlıklı ve gülen yüzleriyle toplumsal hayatın içerisinde kendilerini asla yalnız hissetmeden var oldukları duygusunu gönül dünyalarına verilebilmesi son derece önemli. Sadece çocukları değil ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı böyle bir çatı altında buluşturarak maddi ve manevi her türlü desteği veren dernek başkanı Keziban Gültekin ve dernek gönüllülerine teşekkür ediyorum."

AA / Mehmet Çetin - Son Dakika Haberleri

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