Vali İlhami AKTAŞ, Yedek Subayların Mezuniyet Sevincine Ortak Oldu

ÇANAKKALE (Habermetre) - 116. Jandarma Eğitim Komutanlığında yedek subay eğitimlerini tamamlayan 385'inci dönem meslek sınıfı yedek subayların mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

116. Jandarma Eğitim Komutanlığında düzenlenen törene; Vali İlhami AKTAŞ, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Turhan ECEVİT, Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat ŞAHİN, Çanakkale Belediye Başkan Yardımcısı Birten SARIBAŞ, İl Emniyet Müdürü Faruk KARADUMAN, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay Tahsin SARUHAN, Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanı SG. Yb. Ercan ORAN, Kepez Belediye Başkanı Birol ARSLAN, kurum müdürleri, STK temsilcileri, gaziler, şehit aileleri ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'mızın okunmasının ardından başlayan 385'inci dönem meslek sınıfı yedek subayların mezuniyet töreninde Çanakkale Jandarma Eğitim Merkez Komutanı J. Albay Tolga YAĞAN tarafından bir konuşma gerçekleştirildi.

Yapılan konuşmanın sonrasında J. ATĞM. Mustafa YAŞAR "Mehmet Toprak Oldu" isimli şiiri okudu.

Törende; 385'inci dönem meslek sınıfı yedek subaylar adına dönem birincisi İhsan BİLGİÇ tarafından yaş kütüğüne plaket çakılmasının ardından günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma gerçekleştirildi.

385'inci dönem meslek sınıfı yedek subayların mezuniyet töreninde Vali İlhami AKTAŞ, dereceye giren mezunlara ödül ve diplomalarını verdi.

Ayrıca askerlik vazifesini Çanakkale Jandarma Eğitim Merkez Komutanlığında yapan yedek subayların aile fertlerine Vali İlhami AKTAŞ tarafından anı plaketleri ve hediye verildi.

385'inci dönem meslek sınıfı yedek subayların mezuniyet töreni, Jandarma Marşı eşliğinde yapılan tören geçişinin ardından sona erdi.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet