Vali İlhami AKTAŞ, Çanakkale'nin Olimpiyata Giden İlk Milli Sporcusu Oğuz Uyar'ı Evinde Ziyaret Etti

Vali İlhami AKTAŞ, Çanakkale'den Japonya'nın başkenti Tokyo'da, 23 Temmuz-8 Ağustos 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen dünyanın en büyük spor organizasyonuna kota alarak katılan ilk Milli Sporcu Oğuz Uyar'ı evinde ziyaret etti.

Vali İlhami AKTAŞ, Çanakkale'den Japonya'nın başkenti Tokyo'da, 23 Temmuz-8 Ağustos 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen dünyanın en büyük spor organizasyonuna kota alarak katılan ilk Milli Sporcu Oğuz Uyar'ı evinde ziyaret etti.

4x100m Bayrak takımında yer alan Çanakkale'nin Olimpiyata giden ilk Milli sporcusu olan Oğuz Uyar, annesi Ayşe Aslı Uyar ve babası Necdet Uyar ile bir süre görüşerek sohbet eden Vali İlhami AKTAŞ, Milli sporcu Oğuz Uyar'ı tebrik ederek başarılarının daim olması temennisinde bulundu.

Milli sporcumuz Oğuz Uyar'ın Çanakkale'miz için güzel bir örnek olduğunu belirten Vali İlhami AKTAŞ, "Sporcularımıza her zaman destek olmalıyız. Sporcularımızın yetişmesinde emeği geçen başta Gençlik ve Spor Bakanlığımız olmak üzere Milli sporcumuzun antrenörlerine ve ailesine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Çanakkale'nin olimpiyata giden ilk Milli Sporcusu Oğuz Uyar'ı ziyaretlerinde Vali İlhami AKTAŞ'a Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Kalkan da eşlik etti.

Kaynak: Habermetre