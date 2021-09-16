Vali İlhami AKTAŞ, Bayramiç Kaymakamı Alper Taş'a Hayırlı Olsun Ziyaretinde Bulundu

Vali İlhami AKTAŞ, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Bayramiç Kaymakamlığına atanan Bayramiç Kaymakamı Alper Taş'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Bayramiç Kaymakamlığı önündeki karşılamanın ardından makamda Kaymakam Alper Taş ile bir süre görüşen Vali İlhami AKTAŞ, yeni görev yerinin hayırlı olması temennisinde bulunarak Kaymakam Alper Taş'a görevinde başarılar diledi.

Bayramiç Kaymakamı Alper Taş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Vali İlhami AKTAŞ'a teşekkür etti.

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