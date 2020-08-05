Vali Hüseyin Öner, Ticaret ve Sanayi Odası ile Arıcılar Birliği'ne iade-i ziyarette bulundu Ardahan Valisi Hüseyin Öner, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı'na iade-i ziyarette bulundu.

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı'na iade-i ziyarette bulundu. Oda Başkanı Çetin Demirci ve yönetim kurulu üyeleriyle bir süre görüşen Vali Öner, ilde ki ticari faaliyetler ile esnafların durumu hakkında bilgi aldı.

Vali Hüseyin Öner, TSO ziyaretinin ardından, Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanlığı'na iade-i ziyarette bulundu. Birlik Başkanı İlhan Evliyaoğlu ve yönetim kurulu üyeleriyle bir süre görüşen Vali Öner, birliğe kayıtlı yetiştiricilerin sayısı, koloni varlığı, üretim kapasitesi ve arıcılıkla ilgili diğer faaliyetler hakkında bilgi aldı. - ARDAHAN

Kaynak: İHA