Vali Hasan Şıldak'ın yoğun ziyaret programı devam ediyor Hayırlı olsun ziyaretleri kapsamında Vali Hasan Şıldak'ı ilk olarak Balıkesir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Akif Tanır ziyaret etti.

Ardından ziyarete gelen Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun ve Bandırma Belediye Meclis Üyesi Adem Yılmaz ile samimi ortamda geçen kısa sohbetin ardından Vali Şıldak'ın ilimize atanmış olmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek, yeni görevinde başarılar dilediler. Yoğun hayırlı olsun ziyaretlerine Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş ve AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Cemil Atla'nın ziyareti ile devam eden Vali Hasan Şıldak göreve başlaması münasebetiyle kendisine yapılan nezaket ziyareti için teşekkür etti. Kaynak: Bültenler