Vali Hasan ŞILDAK' a hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor Balıkesir Valiliği görevine başlayan Vali Hasan ŞILDAK'a hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor.

Bu kapsamda Yırcalı Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı A. Rona YIRCALI beraberinde BALYEM A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Sinan YIRCALI ile Valimiz Hasan ŞILDAK'ı ziyaret etti.

Aynı zamanda Dünya Odalar Federasyonu Onursal Başkanı olan Rona YIRCALI, Vali Hasan ŞILDAK ile görüş alışverişinde bulundu.

Vali ŞILDAK, DEİK'in çalışmaları hakkında YIRCALI'dan bilgi aldığı görüşmenin sonunda Vali ŞILDAK Rona YIRCALI'ya ülkemizin tanıtımına yaptığı katkılardan dolayı teşekkür ederken, bundan sonraki çalışmalarında başarılar diledi.

Balıkesir II. Organize Sanayi Bölgesi Bölge Müdürü Koray UYGUN beraberinde Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte Vali Hasan ŞILDAK'ı ziyaret etti.

Ziyarette, II. Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Koray UYGUN, OSB'nin mevcut durumu ve yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Balıkesir Toplum ve Medya Merkezi Cemiyeti Başkanı Semra Aman AKYÜREK beraberindeki heyetle birlikte Vali Hasan ŞILDAK'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Bigadiç Kaymakam V. Mehmet Ali UZUN, Bigadiç Belediye Başkanı İsmail AVCU ve AK Parti İlçe Başkanı Neşet AKBIYIK Vali Hasan ŞILDAK'ı makamında ziyaret etti.

Kepsut Belediye Başkanı İsmail CANKUL Vali Hasan ŞILDAK'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Bursa UEDAŞ Genel Müdürü Fatih Danacı beraberinde Balıkesir İşletme Müdürü Musa YILMAZ, Edremit İşletme Müdürü Mehmet Faruk BOZAN, Bandırma İşletme Müdürü Barış TOYGUN, Kurumsal İletişim Direktörü Yusuf Ziya YÜCE ile birlikte Vali Hasan ŞILDAK'ı ziyaret etti.

Vali ŞILDAK, ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, misafirleriyle bir süre sohbet etti.

Kaynak: Bültenler