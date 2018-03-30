Vali Güvençer Kurum Ziyaretlerine Devam Ediyor

Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer kurum ziyaretleri kapsamında İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü ile Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Manisa Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti. Vali Güvençer'e ziyareti sırasında Vali Yardımcısı Mehmet Yüce de eşlik etti.

İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Berrin Özmutlu ve Şehzadeler İlçe Nüfus Müdürü Ertuğrul Öcek'i ziyaret eden Vali Güvençer, Emniyet Müdürlüklerinde yapılmakta olan pasaport ve sürücü belgesi işlemlerinin 2 Nisan Pazartesi gününden itibaren Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerinde yapılacak olması nedeniyle sürdürülen çalışmalar hakkında detaylı bilgi aldı.

İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü ile Şehzadeler İlçe Nüfus Müdürlüğü birimlerini de ziyaret eden Vali Güvençer, birimlerde görev yapan personelden çalışmaları hakkında bilgi alarak gayretli çalışmalarından dolayı tebrik edip başarılar diledi.

Vali Güvençer, daha sonra aynı binada hizmet veren TÜİK Manisa Bölge Müdürlüğüne geçerek Bölge Müdürü Dr. Mehmet Akyol'u ziyaret etti. - MANİSA