Vali Gürel ve milletvekilleri Baklabostan Tabiat Parkı'nı inceledi

07.12.2019 12:58 | Son Güncelleme: 07.12.2019 12:58

Karabük Valisi Fuat Gürel ile AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Baklabostan Tabiat Parkı'nda incelemelerde bulundu.

İncelemelere manzara seyir terasıyla başlayan Vali Gürel ve protokol üyeleri, Karabük Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürü Ahmet Işık'tan yapılan ve yapılması planlanan tesisler hakkında bilgi aldı.

Gürel ve beraberindekiler Baklabostan şelalesinde de incelemelerde bulunarak burada yapılan yürüyüş yolu ve manzara teras noktasını inceledi.

Daha sonra heyet, tabiat parkı içinde, günübirlik kullanım alanı, kır lokantası, kır evleri kamp alanı, çadırlı kamp alanı, tur güzergahları ve doğa eğitim merkezinin yapılacağı alanlarda incelemelerde bulundu.

İnceleme gezisine, İl Genel Meclis Başkanı Hasan Yıldırım, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, DKMP 10. Bölge Müdürü Hasan Başyiğit, Orman İşletme Müdürü Rıfat Ataş ve DKMP Karabük Şube Müdürlüğü personeli de katıldı.

Kaynak: AA