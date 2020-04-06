Vali Gürel, siyasi parti başkanları ile korona virüs salgınını değerlendirdi
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Jandarma, Karabük, Güncel

Vali Gürel, siyasi parti başkanları ile korona virüs salgınını değerlendirdi

Karabük Valisi Fuat Gürel, siyasi partilerin il başkanları ile bir araya gelerek yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında kent genelinde bugüne dek yapılan çalışmalar ve alınan tedbirleri değerlendirdi.

06.04.2020 00:25 | Son Güncelleme: 06.04.2020 00:25
Vali Gürel, siyasi parti başkanları ile korona virüs salgınını değerlendirdi

Karabük Valisi Fuat Gürel, siyasi partilerin il başkanları ile bir araya gelerek yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında kent genelinde bugüne dek yapılan çalışmalar ve alınan tedbirleri değerlendirdi.

Polisevinde gerçekleşen değerlendirme toplantısına Vali Fuat Gürel'in yanı sıra İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Ali Sefa Yılmaz, İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz, CHP İl Başkanı Abdullah Çakır, MHP İl Başkanı Adem Kar, İYİ Parti İl Başkanı Kenan Karabacak, BBP İl Başkanı Dursun Kıraç, SP İl Başkanı Muhsin Çebi ve Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Bilal Bostancı katıldı.

Dünyada ve ülkede korona virüs salgınının süreçleri üzerinde durulduğu toplantıda ülkede ve alınan ve alınması gereken tedbirler dile getirildi. Kentte yaşayan insanları bu virüsten korumak için herkesin üzerine görev düştüğü, vatandaşların bilinçlendirilmesi ve almaları gereken tedbirler hususunda her parti temsilcisinin kendi tabanına bilgi vermesinin faydalı olacağı, özellikle bu zorlu süreçte birlik beraberlik içinde olunmasının önemine değinildi.

Vatandaşların üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesinin bir zorunluluk olduğuna vurgu yapan Vali Fuat Gürel, "Bana bir şey olmaz" mantığıyla hareket edilmemesi gerektiğini ifade ederek, "Çin'de ortaya çıkan ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen korona virüs (Covid 19) salgını ile ilgili tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de salgının yayılmasını önlemek ve var olan durumdan vatandaşlarımızın korunmasını sağlamak amacıyla bir dizi sıkı önlemler alınmakta ve uygulanmaktadır" dedi.

"Devletimizin aldığı kararları sıkı bir şekilde uygulayacağız"

Covid-19 salgınının ülkede görülmesi ile birlikte Karabük Valiliği olarak bir dizi sıkı önlemler ve tedbirler almaya başlayarak uygulamaya koyduklarını belirten Gürel, "Alınan her önlem vatandaşlarımızın salgından korumak, geleceğimizin güvencesi çocuklarımızın sağlığı için olduğunun farkına vararak, alınan kararları destekliyor vatandaşlarımızın da uymasını isteyerek zorunlu olmadıkça evden çıkmamalarını istiyoruz. Kurumlarımızın birlikteliği ile başlatılan ücretsiz maske dağıtımına, sokağa çıkma yasağı olmayan vatandaşlarımız https://maske.epttavm.com/ adresi üzerinden başvurularını gerçekleştirebilirler. İlimizi ve vatandaşlarımızı bu salgından korumak için gerekli tedbirleri alıyoruz. Devletimizin aldığı kararları uyguluyoruz, bu süreçte kararları sıkı bir şekilde uygulayacağız. Emniyet güçlerimiz ve polisimiz artık daha da görünür olacak. Bazı yaş gruplarında sokağa çıkma yasağı uygulanıyor, açık olan işyerleri, açık olan pazaryerleri gibi alanlar var. Buralar ile alınmış olan kararları sıkı bir şekilde uygulayacağız. Temel sağlık malzemesi ve koruyucu sağlık malzemesi konusunda sıkıntımız bulunmuyor" diye konuştu.

"12 bin 952 başvuru yapılmış"

Tüm kamu kurum ve kuruluşları ile birlikte sahada koordineli bir şekilde görev yaptıklarını hatırlatan Gürel, "Vefa Sosyal Destek Gruplarımız temel ihtiyacını giderecek yakını kimsesi olmayan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gideriyorlar. 23 Mart 2020 tarihinden bugüne kadar Vefa Sosyal Destek Gruplarımıza 12 bin 952 başvuru yapılmış olup 12 bin 189 tane başvuru ekiplerimiz tarafından çözüldü. Sokağa çıkmasına kısıtlama getirilen vatandaşlarımızın maaşlarını evde ödüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Covid-19 test sonucunu 4-6 saat arasında ilimizde öğrenebileceğiz"

İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, kente giriş çıkışların güvenlik güçleri tarafından kontrol altına alındığını dile getirerek şunları söyledi: "Ülkemizde pandemi görülmesinden itibaren ilimizde tüm tedbirlerimizi en üst seviye aldık. Personelimizin eğitim çalışmalarını gerçekleştirerek sürveyans ve filyasyon çalışmalarımızı gerçekleştirdik. İl dışından gelen özellikle umreden dönen vatandaşlarımızın bilgilerini aile hekimlerimiz ile paylaşarak gerekli kontrollerini ve takiplerini gerçekleştiriyoruz. İlimizin giriş çıkış noktalarını emniyet, jandarma ve sağlık ekiplerimiz ile birlikte kontrol altına aldık ve tüm giriş çıkışları kayıt altına alarak takip ediyoruz. Karabük İl Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı laboratuvarı da Covid-19 Tanı Laboratuvarı olarak yetkilendirilmiş olup, örnek kabul etmeye başlamıştır. Ankara merkez laboratuvarına gönderdiğimiz ve 2-3 günde test sonuçlarını aldığımız Covid-19 test sonucunu 4-6 saat arasında ilimizde öğrenebileceğiz." - KARABÜK

Kaynak: İHA

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