Vali Gürel, DSİ Genel Müdürü'nü ziyaret etti
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Vali Gürel, DSİ Genel Müdürü'nü ziyaret etti

Karabük Valisi Fuat Gürel, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın ile DSİ'nin Karabük'teki yatırımlarıyla ilgili görüş alışverişinde bulundu.

14.01.2020 13:23 | Son Güncelleme: 14.01.2020 13:28
Vali Gürel, DSİ Genel Müdürü'nü ziyaret etti

Valisi Fuat Gürel, (DSİ) Genel Müdürü ile DSİ'nin Karabük'teki yatırımlarıyla ilgili görüş alışverişinde bulundu.


DSİ 234. Şube Müdürlüğü'nün Karabük'te yürüttüğü çalışmalar ve gerçekleştirdiği projelerin değerlendirildiği ziyarette DSİ Genel Müdürü Aydın, devam eden yatırımların acilen bitirilmesi konusunda imkanlar ölçüsünde destek olacağını ifade etti.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, nazik ziyareti için Vali Fuat Gürel'e teşekkür etti. - KARABÜK

Kaynak: İHA
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