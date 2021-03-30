Vali Güner kırmızı çizgi ile trafikte yaya önceliğine dikkat çekti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Vali Güner kırmızı çizgi ile trafikte yaya önceliğine dikkat çekti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Vali Güner kırmızı çizgi ile trafikte yaya önceliğine dikkat çekti

Trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek amacıyla "Yayalar Kırmızı Çizgimiz" sloganıyla 81 ilde eşzamanlı olarak gerçekleştirilen etkinlikte Bartın Valisi Sinan Güner sürücüleri trafikte yaya önceliği konusunda uyardı.

İşte hem cumartesi hem de pazar günü kısıtlamaya dahil olacak 58 il
İşte hem cumartesi hem de pazar günü kısıtlamaya dahil olacak 58 il
Devlet arazisinde uyuşturucu yetiştiren 4 kişi fotokapana yakalandı
Devlet arazisinde uyuşturucu yetiştiren 4 kişi fotokapana yakalandı

Trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek amacıyla "Yayalar Kırmızı Çizgimiz" sloganıyla 81 ilde eşzamanlı olarak gerçekleştirilen etkinlikte Bartın Valisi Sinan Güner sürücüleri trafikte yaya önceliği konusunda uyardı.

İçişleri Bakanlığı'nın 'Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir' uygulaması kapsamında, Bartın'daki yaya geçitlerine kırmızı çizgi çizildi.

Yaya ve okul geçitleri öncesinde sürücülerin yer-zemin işaretlemeleriyle uyarılarak dikkatlerini üst seviyeye çıkarmak, bu alanlara gelmeden yavaşlamalarını ve yayalara ilk geçiş hakkını vermelerini sağlamak için Bartın'da 20 ayrı noktada etkinlik gerçekleştirildi.

Bartın Valisi Sinan Güner Bülent Ecevit Bulvarındaki etkinliğe İl Emniyet Müdürü Çetin Bozkuş ve İl Jandarma Komutanı Alb. Fahri Semiz ile birlikte katıldı.

Vali Güner ve protokol üyelerince yaya geçitlerine kırmızı çizgi çekilen etkinlikte sürücülerde trafikte yaya önceliği konusunda uyarıldı.

Vali Güner etkinlikteki konuşmasında, "Önce Yaya Uygulaması" kapsamında buradayız. Burada kırmızı çizgimiz taviz vermeyeceğimiz bir çizgidir. Bizde kırmızı çizgimiz de trafikte yaya önceliğini vurguluyoruz. Bütün ülkemizin, devletimizin ve milletimizin kırmızı çizgisi de bu olmalıdır. Bu sembolik çabanın karşılığını bekliyoruz. Maalesef son 1 yıl içerisinde yaya öncelikli uygulamamızda istediğimiz başarıyı elde ettiğimizi söyleyemeyiz. Yaş ve cinsiyet guruplarına göre sürücülerin farklı davranış biçimleri var. Genellikle eğitimli yeni sürücülerin bu sürece daha yatkın olduğunu ancak bazılarınınsa bunu hiç dikkate almadıklarını maalesef gördük. Emniyet ve jandarma trafik birimleri bu konuda çalışma yapıyor. Hangi alanda ve neden aksama olduğunu tespit etmeye çalışıp bunu uygulama projeleri geliştiriyorlar. Zaman içerisinde oturacağını düşünüyorum. Bu bir kültür ve eğitim meselesi. Hayatın parçası haline gelmesi icap ediyor. Tekrar bunu vurgulamak için buradayız. Yaya önceliği trafikte kırmızı çizgimiz" ifadelerinde bulundu. - BARTIN

Vali Güner kırmızı çizgi ile trafikte yaya önceliğine dikkat çekti
Vali Güner kırmızı çizgi ile trafikte yaya önceliğine dikkat çekti
Vali Güner kırmızı çizgi ile trafikte yaya önceliğine dikkat çekti
Vali Güner kırmızı çizgi ile trafikte yaya önceliğine dikkat çekti
Vali Güner kırmızı çizgi ile trafikte yaya önceliğine dikkat çekti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden İhsan Yavuz Ali İhsan Yavuz Muhsin Yazıcıoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Bahar Candan Merve Dizdar Burcu Biricik Murat Dalkılıç
Spor Burak Yılmaz Okay Yokuşlu Nihat Özdemir Sergen Yalçın Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Kokain
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Vali Güner kırmızı çizgi ile trafikte yaya önceliğine dikkat çekti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.3.2021 15:47:56. #1.14#
title