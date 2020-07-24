Karabük'ün ardından Bartın'da da bayramlaşma faaliyetleri yasaklandı
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Karabük'ün ardından Bartın'da da bayramlaşma faaliyetleri yasaklandı

Bartın Valisi Sinan Güner, Kurban Bayramı'nda alınacak koronavirüs tedbirleri kapsamında bayramlaşma faaliyetlerinin yasaklanacağını söyledi. Karabük Valisi Fuat Gürel de, toplu etkinlik ve bayramlaşmaların yasaklanacağını açıklamıştı.

Karabük'ün ardından Bartın'da da bayramlaşma faaliyetleri yasaklandı
24.07.2020 17:58 | Son Güncelleme: 24.07.2020 18:27

Bartın Valisi Sinan Güner, Kurban Bayramı'nda alınacak koronavirüs tedbirleri kapsamında, geçen yıllarda yapılan toplu faaliyetleri yasaklayacaklarını açıkladı.

24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı kapsamında gazetecilerle bir araya gelen Vali Güner, Pazartesi günü gerçekleştirecekleri toplantıda Kurban Bayramı'nda alınacak olan koronavirüs tedbirlerinin belli olacağını söyledi.

Karabük'ün ardından Bartın'da da bayramlaşma faaliyetleri yasaklandı

"TOPLU FAALİYETLER YASAKLANACAK"

Geçmiş yıllardaki Bartın'a mahsus, meşhur kutlama faaliyetlerini yasaklayacaklarını ifade eden Güner, "Zaten, İl Hıfzıssıhha Kurulumuz, Kurban Bayramı ile ilgili kararlarını açıklamıştı. Mesela hayvanın başında 1 kişi bulunacak. Tabi bir vakit geçtiği için Pazartesi günü olacak olan toplantıdaki bu eski kararımızı bir kere daha vurgulamış oluruz. Yeni yasaklama kararları da olacak. Hafta sonu yapılacak bilim kurulu toplantısını bekliyorum. Aslında Karabük Valiliği'nin söylediği şey hepimizin aklından geçen şey. Bilim kurulu rehberini göndersin. Buradaki adetleri usulleri öğrensin. Bu karar alındıktan sonra her evde her köyde jandarma polis bulundurma ihtimalimiz yok ama bunu ilan ettiğimizde bir caydırıcılık olacağına inanıyorum" diye konuştu.

Karabük'ün ardından Bartın'da da bayramlaşma faaliyetleri yasaklandı
Bartın Valisi Sinan Güner

KARABÜKTE DE BAYRAMLAŞMA ETKİNLİKLERİ YASAKLANDI

Öte yandan Karabük Valisi Fuat Gürel, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında Kurban Bayramı'nda toplu yapılan etkinliklerin yasaklanacağını belirerek, "Toplu olarak bir köyde, bir mahallede insanlar toplanıp bayramlaşma etkinliği yaparlarsa onları yasaklayacağız" dedi.

Kaynak: İHA

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