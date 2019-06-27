Vali Gündüzöz, LGS il birincilerini ödüllendirdi

MUŞ (AA ) - Muş Valisi İlker Gündüzöz, Liseye Geçiş Sınavı'nda (LGS) il birincisi olan öğrencileri ödüllendirdi.

Gündüzöz, makamında kabul ettiği Namık Kemal Yatılı Bölge Ortaokulunda (YBO) eğitim gören 8. sınıf öğrencisi Mesut Kılıç ile 2071 Melikşah Ortaokulu 8.sınıf öğrencisi Yunus Emre Sabak'ı tebrik etti.

Vali Gündüzöz, gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkenin özellikle genç nüfustan oluştuğunu söyledi.

Yaklaşık 400 bin nüfusun bulunduğu Muş'ta 100 bin civarında öğrencinin olduğunu ifade eden Gündüzöz, şöyle konuştu:

"Muş'ta derslik başına 23 öğrenci düşüyor. Aslında fiziki alt yapımız oldukça iyi. Eğitimde her geçen gün yapılan yatırımların verimini almaya devam ediyoruz. Muş Alpaslan Üniversitesi hızla gelişen bir üniversite. Bunlar yeterli mi tabi ki yeterli değil, çünkü eğitim sürekli gelişen bir sektör. Bu sektörde de kamu olarak biz de kendimizi geliştirmek durumdayız. Bugün LGS de il birincisi olan 2 öğrencimize ödül verdik. Farkındalık oluşturmak için tüm gençlerimizin anlından öpüyorum."

En önemli yatırımın eğitim olduğunu aktaran Gündüzöz, şunları kaydetti:

"Eğitim sadece kendi başına bir öğrenme faaliyeti değil, aynı zamanda milli gelirin eşit dağılması, sosyal adaletin ve barışın tesisi gibi pek çok alanda etkili sonuçları olan bir faaliyettir. Muş'un gençlerinin daha donanımlı günlere gideceğine inanıyorum. Kalkınmanın en önemli unsuru insan kaynağıdır. Gerek iş gücü olsun gerek müteşebbis olsun bunlar olmadan üretim olmaz."

Konuşmanın ardından Vali Gündüzöz, başarılı öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

Kaynak: AA