Vali Gül'den ihale uyarısı
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Vali Gül'den ihale uyarısı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Gaziantep Valisi Davut Gül, il koordinasyon toplantısında yaptığı konuşmada tüm kurumları yapılacak ihalelerle ilgili uyardı.

Gaziantep Valisi Davut Gül, il koordinasyon toplantısında yaptığı konuşmada tüm kurumları yapılacak ihalelerle ilgili uyardı.

Gaziantep Valisi Davut Gül Başkanlığında il koordinasyon toplantısı gerçekleşti. Onat Kutlar Salonunda gerçekleşen toplantıya Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Bölge Müdürleri, Belediye Başkanları, kurum idare amirleri katıldı. Programda kentin yapılacak, yapımı süren projelerle ilgili bilgi alan Vali Gül, ölümlü kazaların çok sık yaşandığı karayollarının bir an önce yapılması ve bitirilmesi konusunda ilgili bölge müdürlerine talimat verdi.

Tüm kurumları ihaleler konusunda uyaran Vali Gül, işlerin hız kazanması ve ertelenmemesi için gerekli tedbirlerin alınmasını istedi. Gül, "Buraya kadar gelen meselelerin aslında daha önceden çözülmesi ve konuşulması lazım. Bir telefon kadar herkes birbirine yakın. Bu açıdan da iletişim kanallarının açık olması gerekiyor. Birbirilerinizle konuşmanız gerekiyor. Kısıtlı ödeneklerin, ihale yapılamamadan, işin yapılamamasından dolayı bir sonraki yıla sarkmaması için şimdiden tedbir almanızı rica ediyorum" dedi.

Fatma Şahin'den kaynak sitemi

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise Gaziantep'te bölge müdürlüklerinin olmadığını hatırlatarak, kurumların bölge müdürlüklerine gelen kaynakların başka illere gönderildiği yönünde kanaat olduğunu vurguladı. Kaynakların adaletli ve doğru bir şekilde yönetilmesini isteyen Fatma Şahin, "Kaynaklarımız yeterliyken herkes yeterince yatırım aldığında bu çok gündem olmuyor. Şu anda özellikle Bölge Müdürlüğünün Gaziantep'te olmadığı yerlerde Bölge Müdürlüğü ile ilgili gelen kaynağın kendi illerine gittiği ile ilgili bir kanaat var. Bu kanaat doğru olur ya da olmaz. Ama bu işlerde doğru yönetmemiz lazım ve adaletli olmamız lazım. Gelen kaynakların adaletli bir şekilde dağıtılması lazım. Müdürlerimizden de hassasiyetimiz, istirhamımız gelen kaynakların adaletli bir şekilde dağıtılmasını sağlamak. Önceliklerimizi iyi belirlemek. Şu anda dünyanın en büyük sorunu kuraklık, su yönetimidir. Eğer su göleti yapıp sulama kanalını yapmıyorsanız. Çiftçi suya bakıyor, su çiftçiye bakıyorsa o göleti yapmamanda bir şey ifade etmiyor" dedi. - GAZİANTEP

Vali Gül'den ihale uyarısı
Vali Gül'den ihale uyarısı
Vali Gül'den ihale uyarısı
Vali Gül'den ihale uyarısı
Vali Gül'den ihale uyarısı
Vali Gül'den ihale uyarısı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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