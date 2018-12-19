Vali Gül'de Gaib'e Ziyaret

Gaziantep Valisi Davut Gül, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliğini (GAİB) ziyaret etti.

GAİB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Gül, Gaziantep'ten gerçekleştirilen ihracatı ve gündeme ilişkin konuları değerlendirdi.

Gaziantep'in bütün öncelikli sorunlarını çözüme kavuşturabilmek için el birliğiyle çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Gül, sorunların çözüme kavuşturulacağını belirterek, hava limanında yaşanan sorunların çözümü için de gerekli teknik çalışmaların yürütüldüğüne dikkat çekti.

GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci de bölgeden gerçekleştirilen ihracat rakamları hakkında bilgi verdi.

Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mahsum Altunkaya da ihracatın daha da artacağını belirterek, çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Kaynak: AA