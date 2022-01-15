Vali Gül, Araban'daki cemevlerini ziyaret etti

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Valisi Davut Gül, Araban ilçesindeki cemevlerini ziyaret etti.

Vali Gül, İl Jandarma Komutanı Jandarma Tuğgeneral Hidayet Arıkan, Kaymakam Ömer Sevgili ile birlikte Başpınar, Hasanoğlu, Altınpınar ve Karababa mahallelerindeki cemevlerini ziyaret etti. Cem evleri ile ilgili talepleri dinleyen Vali Gül, eksiklikleri ise yerinde gördü. Taleplerin karşılanması için gerekli talimatları veren Gül, yaptığı bir dizi gezi ve incelemenin ardından ilçeden ayrıldı.

Ziyareti sosyal medya hesabından duyuran Kaymakam Sevgili, yaptığı paylaşımda ziyareti nedeniyle Vali Gül'e teşekkür etti. - GAZİANTEP