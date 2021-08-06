Vali Funda Kocabıyık, "Orman yangınlarının önlenmesi ve alınacak tedbirlere yönelik çalışmaları titizlikle yürütüyoruz."
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Vali Funda Kocabıyık, "Orman yangınlarının önlenmesi ve alınacak tedbirlere yönelik çalışmaları titizlikle yürütüyoruz."

Vali Funda Kocabıyık, 'Orman yangınlarının önlenmesi ve alınacak tedbirlere yönelik çalışmaları titizlikle yürütüyoruz.'
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Orman yangınları ile mücadele toplantısı Vali Funda Kocabıyık başkanlığında gerçekleştirildi.

Orman yangınları ile mücadele toplantısı Vali Funda Kocabıyık başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik makam toplantı salonunda yapılan toplantıya Vali Funda Kocabıyık'ın yanı sıra Vali Yardımcıları Muammer Balcı, Hüseyin Demirbaş, Bekir Abacı, Oğuz Alp Çağlar, İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç ve ilgili kurum müdürleri katıldı.

Toplantıda konuşan Vali Funda Kocabıyık, orman yangınlarına karşı alınacak tedbirlere ve yangınların önlenmesine yönelik çalışmaları titizlikle yürüttüklerini kaydetti.

Vali Funda Kocabıyık konuşmasına şöyle devam etti, "Olası orman yangınlarını; meteorolojik durumların analizinden acil durum müdahalesine, ilgili ekiplerimizin koordinasyonundan ekipmanlarımıza kadar farklı açılardan değerlendiriyoruz. Yangın esnası ve sonrasına yönelik çalışma planını hazırlamış olsak da şu an için önemle üzerinde durulması gereken konu, ihmal veya kasıt gibi sebeplere binaen insan eli ile çıkabilecek yangınları engellemektir. Bu konuda aldığımız tedbirlerle beraber vatandaşlarımızı da gerek bizzat gerek sosyal medya üzerinden uyarmaktayız. Ormanlarımıza hiçbir sebeple girilmemesi; yangına sebebiyet verecek alanlarda, orman yakınlarında ateş yakılmaması alacağımız en elzem tedbirdir. Bununla birlikte vatandaşlarımızın anız ve bitki örtüsü yakmamasını önemle rica ediyorum" dedi.

Toplantı ilgili kurum müdürlerinin yapılan çalışmalara yönelik yaptıkları sunumlarla tamamlandı. Fotoğraf indirmek için tıklanyınız

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: Habermetre

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