Vali Funda Kocabıyık Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç'u makamında ziyaret etti.

Vali Funda Kocabıyık, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu Denetçiliği Kurumu Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç'u makamında ziyaret etti.

Misafirperverliğinden dolay Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu Denetçiliği Kurumu Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç'a teşekkür eden Vali Funda Kocabıyık, Uşak'ın simgesi olan "Cumhuriyeti Biz Böyle Kazandık" fotoğrafının yer aldığı seramik plaket takdim etti.

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