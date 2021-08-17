Vali Funda Kocabıyık başkanlığında afet bölgesi yardım kampanyası istişare toplantısı yapıldı
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Vali Funda Kocabıyık başkanlığında afet bölgesi yardım kampanyası istişare toplantısı yapıldı

Vali Funda Kocabıyık başkanlığında afet bölgesi yardım kampanyası istişare toplantısı yapıldı
Habermetre - Haberler | Toplum

Ülke genelinde meydana gelen sel ve yangın felaketleri nedeniyle genel hayatı olumsuz etkileyen şartların iyileştirilmesi, yaraların en hızlı şekilde sarılmasına katkıda bulunmak üzere başlatılan kampanyaya yönelik Uşak'tan yapılacak desteklerin değerlendirildiği istişare toplantısı Vali...

Ülke genelinde meydana gelen sel ve yangın felaketleri nedeniyle genel hayatı olumsuz etkileyen şartların iyileştirilmesi, yaraların en hızlı şekilde sarılmasına katkıda bulunmak üzere başlatılan kampanyaya yönelik Uşak'tan yapılacak desteklerin değerlendirildiği istişare toplantısı Vali Funda Kocabıyık başkanlığında gerçekleştirildi.

Vali makam toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya Vali Funda Kocabıyık'ın yanı sıra, Vali Yardımcıları Hüseyin Demirbaş, Bekir Abacı katılırken, diğer katılımcılar video konferans yöntemiyle toplantıya iştirak ettiler.

Toplantıda konuşan Vali Funda Kocabıyık, "Ülkece afetlerle mücadele ettiğimiz zor bir dönemden geçiyoruz. Yangın ve ardından sel felaketi, hepimizi derinden etkileyen can ve mal kayıplarına sebep oldu. Bizler birbirine dayanak olan bir milletiz. Bizim görevimiz de felaketzedelere elimizden gelenin en iyisini yapmak. Şimdi, zaman birlik olma zamanı. Can kayıpları yüreğimizi yakarken vatandaşlarımızın hayatlarını güvenli ve huzur içinde sürdürebilmeleri için tüm gayretimizle destek vermeliyiz. Vatandaşlarımızın yaşadığı maddi kayıpları telafi etmek, en hızlı şekilde onlara destek olmak çok önemli. Buradaki tüm yetkililerimizin de bu konuda özel bir çaba göstereceğine hiç şüphem yok. Bu doğrultuda toplantımızda 'neler yapabiliriz, nasıl bir yol izlemeliyiz' konularını değerlendireceğiz. Şimdiden yardıma ihtiyacı olan vatandaşlarımız için verdiğiniz emeklerden dolayı çok teşekkür ederim" dedi.

Vali Funda Kocabıyık'ın konuşmasın ardından toplantı yardım çalışmaların değerlendirilmesiyle devam etti. Fotoğraf :/kurumlar/usak. gov. tr/HABERLER/2021/8-AGUSTOS/17082021/afet-yardim-toplantisi. rar

Kaynak: Habermetre

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Vali Funda Kocabıyık başkanlığında afet bölgesi yardım kampanyası istişare toplantısı yapıldı - Haberler
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