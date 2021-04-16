Vali esnaftan satın aldığını vatandaşa dağıttı
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Vali esnaftan satın aldığını vatandaşa dağıttı

Vali esnaftan satın aldığını vatandaşa dağıttı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ordu Vali Tuncay Sonel, Korgan ilçesine giderek, çeşitli ziyaret, inceleme ve temaslarda bulundu.

Ordu Vali Tuncay Sonel, Korgan ilçesine giderek, çeşitli ziyaret, inceleme ve temaslarda bulundu. Korgan ilçe ziyaret programına, Kaymakamlığı ziyaret ederek başlayan Vali Tuncay Sonel, Kaymakamlık binası önünde İlçe Kaymakamı Yunus Emre Şahin, Belediye Başkanı Tuncay Kiraz, İlçe Emniyet Amiri Salih Elekçioğlu, İl Jandarma Komutanı Teğmen Sinan Gönaylı ve daire amirleri tarafından karşılandı.

Vali Tuncay Sonel, bu sırada Kaymakamlık binası önünde karşılaştığı Nuriye Karabektaşoğlu isimli teyzeyi de beraberinde Kaymakamlık makamına götürerek, burada derdini, isteğini dinledi. Bir süre kendisiyle sohbette bulundu.

Kaymakamlık ziyaretinde, kendisiyle tanışmak isteyen ve yekpare taş üzerine yaptığı Türkiye haritası ve ay yıldız işlemeli tabloyu hediye etmek isteyen taş işleme ustası Şemsettin Çatık'la da bir araya gelen Vali Tuncay Sonel, taş işleme ustasından yapmış olduğu işle ilgili bilgi aldı. Taş işleme yeteneğinin çok iyi olduğunu, ancak imkanı olmadığını ifade eden Şemsettin Çatık, "Zanaatımı ileriye taşımak istiyorum. Atölyem ve gerekli teçhizatım olsa çok daha güzel eserler yapabilirim. Bu konuda sizlerden destek istiyorum" demesi üzerine Vali Sonel kendisine her türlü desteği vereceğini söyledi.

Vali Tuncay Sonel, ilçenin Tepe Mahallesi'nde yaşayan ve engeli olan 53 yaşındaki Elmas Sayan'ı da evinde ziyaret ederek, geçmiş olsun dileğinde bulundu. Elmas Sayan'ın sağlık durumu ve ihtiyaçları hakkında kızı Seda Sayan'dan bilgi alan Vali Tuncay Sonel, "Sizlerin halini, hatırını sormak için geldik. Bir isteğiniz olursa bir telefon açmanız yeter. Bize düşen ne olursa seve seve yapmaya hazırız" diyerek, ailenin gönlünü aldı.

Gaziosmanpaşa Kaymakamı'nın annesine ziyaret

İstanbul Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı görevini yürüten Numan Hatipoğlu'nun annesi Sadıka Hatipoğlu'nu da evinde ziyaret eden Vali Sonel, ailenin sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Hal ve hatırını sordu. Bir süre sohbette bulundu.

Esnaftan aldığını vatandaşa dağıttı

İlçede faaliyet gösteren süt işleme tesisi ve tekstil fabrikasını da ziyaret eden Vali Tuncay Sonel, esnaf ziyaretini ihmal etmedi. Esnaf ziyaretinde onlara bol ve bereketli kazanç dileğinde bulunan Vali Sonel, bazı esnaflardan yöresel gıda ürünleri satın alarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara verdi. - ORDU

Vali esnaftan satın aldığını vatandaşa dağıttı
Vali esnaftan satın aldığını vatandaşa dağıttı
Vali esnaftan satın aldığını vatandaşa dağıttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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