Vali Eşinden, Şehit Ailesine Ziyaret

Artvin Valisi Ömer Doğanay'ın eşi Esma Doğanay, şehit ailesini ziyaret etti.



Doğanay, Kırklareli'de 1981 yılında gerçekleştirilen "Sonbahar İlk Hedef Tatbikatı" sırasında F-5 savaş uçağının askeri birliğin üzerine düşmesi sonucu şehit olan Davut Polat'ın şehir merkezindeki baba evini ziyaret etti.



Esma Doğanay, Polat'ın, çeşitli sağlık sorunları bulunan 85 yaşındaki annesi Gülperi ve 86 yaşındaki babası Rıza Polat'la bir süre sohbet etti.



Devletin kapılarının şehit ailelerine, gazi ve gazi yakınlarına her zaman sonuna kadar açık olduğuna dikkati çeken Doğanay, her zaman gazilerin, şehit ve gazi yakınlarının yanlarında olduklarını vurguladı.



Şehidin babası Polat, devletin şehit ailelerine her zaman büyük değer verdiğini söyledi.



Aynı olayda oğlu ile birlikte 65 askerin şehit olduğunu anımsatan Polat, "Vatanımız, milletimiz sağolsun. Bu vatana ve bayrağımıza canımız feda olsun." dedi.



Polat, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan demokrasi nöbetlerine katıldığını belirterek, şunları kaydetti:



"Hasta eşimi evde bırakarak, ülkemize ve milletimize sahip çıkmak için sabahlara kadar nöbet tuttum. Bugün beni askere alsınlar severek gider ve teröre karşı mücadele ederim. Ülkemi, vatanımı, milletimi ve bayrağımı çok seviyorum. Güzel vatanımızı hiç kimseye böldürmeyeceğiz, dim dik ayaktayız."