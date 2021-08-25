Vali Erol Ayyıldız basın kuruluşlarını ziyaret etti
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Vali Erol Ayyıldız basın kuruluşlarını ziyaret etti

Vali Erol Ayyıldız basın kuruluşlarını ziyaret etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, basın kuruluşlarını ziyaret etti.

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, basın kuruluşlarını ziyaret etti.

Vali Erol Ayyıldız, İhlas Haber Ajansı, Demirören Haber Ajansı, Şehir Gazetesi ve Türkiye Spor Yazarları Derneğini ziyaret etti. Ulusal basının temsilciliğini yapan basın mensuplarının Eskişehir'in tanıtımına önemli katkılar sunduğunu bildiren Vali Ayyıldız, haber ajanslarının il genelinde yaşanan tüm gelişmeleri ulusal bazda servis ederek, vatandaşlara aktarma noktasında önemli görevler yaptığını ifade etti. Vali Ayyıldız, "İlkeli, doğru ve hızlı bilgilendirmenin yanında toplumun faydasına olacak çalışmalara destek veren tüm basın mensuplarına teşekkürlerimi iletiyorum" dedi.

Vali Ayyıldız'ın ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren İhlas Haber Ajansı Haber Müdürü Aydın Sarıoğlu, Demirören Haber Ajansı Temsilcisi Engin Özmen, Şehir Gazetesi sahibi Murat Keskin ve TSYD Eskişehir Şubesi Başkanı Sadi Seda ise yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi - ESKİŞEHİR

Vali Erol Ayyıldız basın kuruluşlarını ziyaret etti
Vali Erol Ayyıldız basın kuruluşlarını ziyaret etti
Vali Erol Ayyıldız basın kuruluşlarını ziyaret etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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