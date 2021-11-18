Vali Erin ve Kurum Amirleri Muhtarlarla Buluştu

ŞANLIURFA (Habermetre) - Şanlıurfa merkez ilçe mahalle muhtarlarıyla bir toplantı yapan Vali Abdullah Erin, eğitim, sağlık, güvenlik ve şehircilik konularında istişarelerde bulundu.

Haliliye Belediyesi Geleneksel El Sanatları Merkezi (GESEM) toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya; Vali Abdullah Erin, Vali Yardımcısı ve Haliliye Kaymakamı Metin Esen, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Gülüm, İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kurt ile kamu kurum amirleri ve muhtarlar katıldı.

Muhtarlara katılımlarından dolayı teşekkür eden Vali Erin, dört buçuk yıllık görev süresi boyunca muhtarlarla her fırsatta bir araya gelerek, kamu hizmetlerinin hızlı ve sağlıklı sürdürülmesi için büyük çaba sarf ettiklerini ifade etti.

Koronavirüs pandemi sürecine dikkat çeken Vali Erin, Şanlıurfa'da vaka sayılarının düşmesine rağmen salgın riskinin ortadan kalkmadığını belirterek, aşı olmanın öneminin tüm halka anlatılmasını istedi. Şanlıurfa'nın genç nüfusuyla en önemli gündeminin, bu genç nüfusun eğitimi ve istihdamı olduğunu kaydeden Vali Erin, eğitim, sanayi, sağlık ve benzeri alanlarda yapılan yatırımlara değindi.

Muhtarların dile getirdiği sorun ve taleplerin, doğrudan ilgili kurum kuruluş amirleri tarafından cevaplandığı toplantı sonunda bir değerlendirme yapan Vali Erin, Halilürrahman - Balıklıgöl Platosu ile Eyyüp Peygamber Makamı çevresinde yapılması planlanan düzenlemeler hakkında da bilgiler verdi. Balıklıgöl çevresindeki işgallerin tamamını bir ay içerisinde sonlandıracaklarını ifade eden Vali Erin, bu konuda muhtarların ve kamuoyu desteğinin önemine değindi. Şanlıurfa'nın en önemli tarihi turistik mekanı olan Balıklıgöl bölgesinde işgal ve fahiş fiyata göz yummanın mümkün olmadığını ifade eden Vali Erin, resmi olarak kiralanmış alanlar dışında bir karış işgale müsaade edilmeyeceğini söyledi.

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