Vali Erin, esnaf ve vatandaşlarla biraya geldi

ŞANLIURFA (İHA) - Bulduğu her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelerek sorun ve talepleri cevaplamaya özen gösteren Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, bugünkü mesaisine sabah erken saatlerde esnaf ve vatandaşları ziyaretle başladı.

Akarbaşı Caddesindeki esnaf kahvehanesinden başladığı vatandaşla buluşmasında boyacı, çaycı, taksici gibi her meslekten vatandaşla bir araya gelen Vali Erin, bir süre kahvehanede oturarak vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi. Akarbaşı Caddesinden Yıldız Meydanına kadar yürüyerek esnafı ziyaret edip hayırlı işler dileyen Vali Erin, esnafın taleplerde bulunduğu Kardeşler Camii müştemilatını Vakıflar Bölge Müdürü Mehmet Ali Palalı ile yerinde inceledi. - ŞANLIURFA