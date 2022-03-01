Vali Erin'den Kent Konseyi'ne ziyaret - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Vali Erin'den Kent Konseyi'ne ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Vali Erin'den Kent Konseyi'ne ziyaret

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin Kent Konseyi'ni ziyaret ederek, istişarelerde bulundu.

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin Kent Konseyi'ni ziyaret ederek, istişarelerde bulundu.

Sanat Sokağı'nda bulunan Kent Konseyi idare binasına giden Vali Abdullah Erin, Kent Konseyi Başkanı Adil Saraç ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Şehrin sorunları ve çözüm önerileri konusunda Konsey Başkanı Adil Saraç'ın sunumunu dinleyen Vali Erin, konsey üyeleriyle de istişare etti.

Kent Konseyi'nin tespit ve önerilerine önem verdiklerini belirten Vali Erin, buradaki ziyaretinin ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Bölge Müdürlüğü ofisini ziyaret etti. Bölge Müdürü Erdoğan Güvel tarafından karşılanan Vali Erin, Kent Konseyi ile aynı sokağa taşınan İletişim Başkanlığı'nın yeni hizmet binasının hayırlı olmasını diledi. - ŞANLIURFA

Vali Erin'den Kent Konseyi'ne ziyaret

Vali Erin'den Kent Konseyi'ne ziyaret

Vali Erin'den Kent Konseyi'ne ziyaret

Vali Erin'den Kent Konseyi'ne ziyaret

Vali Erin'den Kent Konseyi'ne ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Abdullah Erin, Kent Konseyi, Adil Saraç, Şanlıurfa, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title