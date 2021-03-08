Vali Erin Barış Pınarı bölgesinde inceleme yaptı

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, hafta sonu Barış Pınarı bölgesindeki Telabyad ve Resulayn'da incelemelerde bulundu.

Cumartesi günü Akçakale Gümrük Kapısında yapılan çalışmaları denetleyerek, yetkililerden bilgi alan Vali Erin, daha sonra ilçe merkezinde yapımı devam eden spor tesislerinde incelemelerde bulundu. Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) koordinesinde yapılan çalışmaları inceleyen Vali Erin, ilçe merkezine de geçerek burada esnaf ve halkla görüştü. Pazar günü ise Resulayn'da incelemelerde bulunan Vali Erin, burada da kurulumu devam eden ekmek fırını ile yapımı devam eden diğer çalışmaları inceledi. Gün içerisinde Resulayn halkı ve esnafıyla da bir araya gelen Vali Erin, kendisine iletilen sıkıntı ve talepleri dinledi. Vali Erin'e temaslarında Akçakale Koordinatörü Oğuzhan Erdi Atak, Ceylanpınar Kaymakamı Cüneyt Caner, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, Ceylanpınar Mahalli Meclis Başkanı Vail Hamdo ile Resulayn Mahalli Meclis Başkanı Meri El Yusuf eşlik etti. - TEL ABYAD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı