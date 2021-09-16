Vali Epcim ve Başkan Pekmezci Bakan Bilgin ile bir araya geldi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Vali Epcim ve Başkan Pekmezci Bakan Bilgin ile bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Vali Epcim ve Başkan Pekmezci Bakan Bilgin ile bir araya geldi

Bir dizi temaslar için Ankara'da bulunan Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ve Milletvekili Fetani Battal Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Bilginle bir araya geldi.

Bir dizi temaslar için Ankara'da bulunan Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ve Milletvekili Fetani Battal Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Bilginle bir araya geldi.

Bayburt'un değerlendirildiği görüşmede fikir alışverişinde bulunuldu. Başkan Hükmü Pekmezci Bayburt Belediyesi tarafından gerçekleştirilen çalışmalar hakkında Bakan Bilgin'e bilgi verdi. Bayburt'un durumunun genel hatlarıyla değerlendirildiği istişare toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Başkan Pekmezci "Ankara temaslarımız kapsamında hemşerimiz Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Prof. Dr. Vedat Bilgin'le istişarelerde bulunduk. Kendisiyle Bayburt'umuzu konuştuk. Çok verimli bir toplantı gerçekleştirdik. İlgilerinden dolayı kendilerine çok teşekkür ediyorum. Tüm hemşerilerimize selamlarını iletti. İnşallah hep beraber Bayburt'umuzu gönlümüzdeki yere taşıyacağız." ifadelerini kullandı. - BAYBURT

Vali Epcim ve Başkan Pekmezci Bakan Bilgin ile bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Son dakika haber | Gençlik ve Spor Bakanlığı yurt başvuru sonuçları açıklandı

Son dakika haber | Gençlik ve Spor Bakanlığı yurt başvuru sonuçları açıklandı

 Ankara Valiliği'nden Şereflikoçhisar ve Evren'de yaşayan vatandaşlara şiddetli sağanak uyarısı

Ankara Valiliği'nden Şereflikoçhisar ve Evren'de yaşayan vatandaşlara şiddetli sağanak uyarısı
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar İbrahim Altay
Magazin Hande Erçel
Spor Sergen Yalçın Burak Yılmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Güzel Sözler Donald Trump Şans Oyunları Namaz Vakitleri Abdullah Avcı Cengiz Ergün
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Vali Epcim ve Başkan Pekmezci Bakan Bilgin ile bir araya geldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.09.2021 17:44:12. #1.11#