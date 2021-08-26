Vali Epcim kışla inşaatında incelemelerde bulundu
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Vali Epcim kışla inşaatında incelemelerde bulundu

Vali Epcim kışla inşaatında incelemelerde bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Vali Cüneyt Epcim ile Milletvekili Fetani Battal, 4. Motorize Piyade Tugay Komutanlığı Bayburt kışla inşaatında incelemelerde bulundu.

Vali Cüneyt Epcim ile Milletvekili Fetani Battal, 4. Motorize Piyade Tugay Komutanlığı Bayburt kışla inşaatında incelemelerde bulundu.

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından geçen yıl ihalesi yapılan ve inşa çalışmalarına başlanan askeri kışla projesinin genel hatları şekillenmeye başladı. Arpalı Beldesi sınırları içerisinde 380 dönüm alan üzerine yükselen kışlada çalışmalar projenin 2022 yılına tamamlanması hedefiyle ilerliyor.

İnşaat çalışmalarının geldiği aşamayı görmek üzere bölgeye gelen Vali Cüneyt Epcim ile Milletvekili Fetani Battal incelemelerde bulundu. Vali Epcim ile Milletvekili Battal, yetkililerle projenin durumuna ilişkin değerlendirme toplantısı yaptı.

Hızla ilerleyen çalışmaların sevindirici olduğunu ifade eden Vali Epcim, projenin Bayburt'a çok büyük değer katacağını söyledi. Vali Epcim, çalışmaları yakından takip ettiğine işaret ederek bölgeye Türkiye'nin en büyük askeri yerleşkelerinden birinin yapılacağına dikkat çekti.

Projede emeği geçenlere teşekkür eden Vali Epcim, "Bayburt çok büyük bir heyecan duyuyor. Bizler büyük heyecan duyuyoruz. İnşallah burayı seneye hazır hale getirecek şekilde çalışıyoruz." dedi.

Milletvekili Fetani Battal ise ön çalışmalarının kendilerini heyecanlandırdığı projenin, gerçeğe dönüşmesiyle bu heyecanın daha da arttığına vurgu yaptı. İnşaat çalışmalarında yer alanlara kazasız mesai temennisinde bulunan Milletvekili Battal, projede emeği geçenlere de ayrıca teşekkür etti. - BAYBURT

Vali Epcim kışla inşaatında incelemelerde bulundu
Vali Epcim kışla inşaatında incelemelerde bulundu
Vali Epcim kışla inşaatında incelemelerde bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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