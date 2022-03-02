Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce düzenlenen programda şehit aileleri ve gazilerle kahvaltıda buluştu.

İl merkezinde bir pastanede düzenlenen programda konuşan Epcim, şehit aileleriyle, yakınlarıyla, gazilerle bir araya gelmekten büyük bir şeref duyduğunu söyledi.

Türkiye'nin terörle mücadele noktasında attığı kararlı adımlarla başarılı sonuçlar elde ettiğine dikkati çeken Epcim, "Geldiğimiz noktada terörle mücadelede çok önemli kazanımlar elde ettik. Sınır ötesi operasyonlarla terörün belini kırdık. Suriye sınırında oluşturduğumuz güvenli bölge ile sınırlarımızı terör tehdidinden koruyoruz. Bunlar çok önemli adımlarlardır. Ülkemizin üzerindeki vesayet zincirleri teker teker kırılıyor. Ekonomik anlamda da bu zincirlerden kurtulduğumuz da ülke ve millet olarak tam birliktelik içerisinde geleceğe daha emin adımlarla yürüyeceğiz." dedi.

Epcim, şehit ve gazilerin karşılığı ödenemeyecek fedakarlıkları bulunduğuna işaret ederek şunları kaydetti:

"Tabi her şeyde olduğu gibi bu hedeflerimize ulaşma noktasında da bugüne kadar ödediğimiz, belki bundan sonra da ödeyeceğimiz bedeller var. Terörle mücadele konusunda konuşacak olursak işte burada ülkemizin, milletimizin huzur ve refahı için, devletimizin bekası için kolundan, bacağından vazgeçen, vücudunda şarapnel parçalarıyla dolaşan veya yeri geldiğinde kendini tanka topa siper eden gazilerimiz bunun en güzel örnekleridir. İşte onların bu kararlı duruşu bugün bizler için birer ilham kaynağı olmalı. Bu fedakarlıkları göz önüne bulundurarak daha çok çalışmalı, en başta vatanımıza ve milletimize daha sonra şehitlerimiz ve gazilerimize minnet borcumuzu ödemeliyiz."

Programa, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kemal Gümrükçü, Şehit ve Gazi Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Selami Köksal, şehit aileleri ile gaziler katıldı.