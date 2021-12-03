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Vali Elban'dan şehit ailesine ziyaret

AA / Alaeddin Çoğal - Haberler | Güncel
Vali Elban'dan şehit ailesine ziyaret

Adana Valisi Süleyman Elban, 2012'de İzmir'de görev esnasında geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan Piyade Ulaştırma Er İsa Yavuz'un ailesine ziyarette bulundu.

ADANA (AA) - Adana Valisi Süleyman Elban, 2012'de İzmir'de görev esnasında geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan Piyade Ulaştırma Er İsa Yavuz'un ailesine ziyarette bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Elban, şehidin anne ve babasıyla görüştü, Yavuz'a Allah'tan rahmet diledi.

???????Türk bayrağının özgürce dalgalanması için canlarını feda eden tüm şehitlere rahmet dileyen Elban, "Şehitlerimizin ruhları şad, mekanları cennet olsun. Bu toprakların üzerinde huzurla yaşıyorsak bu, görevi başındaki Mehmetçiğimiz, mukaddesatımız uğruna canını veren kahraman şehitlerimiz sayesindedir. Onlardan geriye kalan emanetlere, değerli ailelerimize sahip çıkmak da boynumuzun borcu. İyi günde kötü günde daima yanınızdayız." ifadelerini kullandı.

Elban'a ziyaretinde Sarıçam Kaymakamı Müfit Gültekin de eşlik etti.

Vali Elban'dan şehit ailesine ziyaret

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AA / Alaeddin Çoğal - Son Dakika Haberleri

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