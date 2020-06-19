Vali Ekinci, deprem ve sel bölgelerinde incelemede bulundu
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Vali Ekinci, deprem ve sel bölgelerinde incelemede bulundu

Bingöl Valisi Kadir Ekinci, deprem bölgelerinin yanı sıra, önceki gün selin meydana geldiği Solhan İlçesi Arakonak Beldesini giderek incelemelerde bulundu.

Vali Ekinci, deprem ve sel bölgelerinde incelemede bulundu
19.06.2020 18:28 | Son Güncelleme: 19.06.2020 18:32

Bingöl Valisi Kadir Ekinci, deprem bölgelerinin yanı sıra, önceki gün selin meydana geldiği Solhan İlçesi Arakonak Beldesini giderek incelemelerde bulundu.

14 Haziran'da meydana gelen deprem sonrası sahada incelemelerini sürdüren Vali Kadir Ekinci, Adaklı İlçesi, ilçeye bağlı Çevreli ve Sevkar Köyü ile Çiçekli Mezrasını ve Kiğı ilçesini ziyaret etti. İlçe ziyaretinde depremden dolayı evleri hasar gören ve çadırda kalanların yanı sıra esnafları da ziyaret eden Vali Ekinci bölgede incelemelerde bulundu.Ekinci, daha sonra önceki gün meydana gelen selde maddi hasarın yaşandığı Solhan ilçesi Arakonak Beldesine gitti. Burada ilgililerden bilgi alan, vatandaşlarla görüşen Vali Ekinci, sel bölgesini de inceledi.

Tüm kurumlarla ilk andan itibaren alanda olduklarını anımsatan Vali Kadir Ekinci," Hamdolsun ne ekip ne de ekipman anlamında bir eksiğimiz, sıkıntımız yok. AFAD, Kızılay, gönüllü ekipler herkes burada. Şu ana kadar Allah'a şükürler olsun çadır ihtiyacı giderildi. Bu saatten sonra gelip çadır isteyenlere de çadır veriyoruz. Bunların haricinde Kızılay 3 öğün sıcak yemek dağıtımı yapıyor. Tüm köylerimizde ekiplerimiz iyileştirme çalışmalarına hızla devam ediyor. Vatandaşımızın mağdur olmaması için bütün tedbirleri alıyoruz, alandaki arkadaşlarımız gece gündüz demeden çalışıyor. Depreme bağlı sıkıntılar aşama aşama gideriliyor. İlk önce çadır, sonra çadırın içini döşemek, sobasını, kuru gıdasını vermek sonrasında da ağır hasarlılara konteyner vermek şeklinde bir çalışma planımız var.Teknik personelimiz çok hızlı bir şekilde yer tespitleri yapıyor, hak sahipleri belirleniyor, ağır hasarlı ve yıkılacak olan binalar belirleniyor. Şu ana kadar Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüze 180 mühendis geldi, bunlar 45 ekiple çalışmalarına devam ediyor. Muhtemelen hafta sonuna kadar ya da pazartesi günü itibariyle ağır hasarlı ve yıkılacak olanların hepsini çıkarmış olacağız. Enkazlar kaldırılacak, yıkılacak hasarlı yapılar yıkılarak enkazları kaldırılacak"dedi.

Ağır hasarlı binaların hepsi yıkılacak

Konuşmasını sürdüren Ekinci, "Ağır hasarlı yapıların hepsini yıkacağız. Hiçbir ağır hasarlı yapı kalmayacak. Ağır hasarlı yapılarını yıktırmayan vatandaşlarımız hak sahipliğinden istifade edemeyeceklerdir. Vatandaşımızın can ve mal güvenliği için risk almak istemiyoruz, bu depremde bu bina çok yorgun oluyor çok hafif hasarlı oluyor ama bir sonraki depremde bina yıkılıyor vatandaşımız içinde kalıyor. Bundan sonra bu tarz ağır hasarlı binaları yıkıp yerlerine yenilerini yapacağız.Amacımız kışa kadar bu binaları yetiştirmektir. Bunun için çalışmalar çok seri ve hızlı devam ediyor. Bazen sıkıntılar oluyor adamın yeri var hak sahibi ama aile arası anlaşmazlıklardan dolayı mülkiyet problemi çıkıyor. Bunların hepsi süreç istiyor. Bunlar bize zaman kaybettiriyor bunları aşarsak kışa kadar yetiştirmiş oluruz. Şu anda önemli olan ilk gündü. Krizin ilk anını hamdolsun atlattık. Kontrol altına aldığımız bölgede çok iyi bir koordinasyonla çalışıyoruz. Şükürler olsun ki, çadır ihtiyacımız yok, yemek ihtiyacımız yok. Devletimiz alnının akıyla milletinin karşısına çıkabiliyor. Bundan sonrasında önemli olan birlik ve beraberlik içerisinde sorunları çözmektir.Gönüller bir olsun biz bu dertlerin üstesinden geliriz"ifadelerini kullandı.

Önce deprem sonra sel baskınını yaşadıklarını anımsatan Ekinci," Arakonak Beldemizdeki sel felaketinde en büyük tesellimiz herhangi bir can kaybının olmamasıdır. İnşallah en kısa sürede bölge temizlenecek, hasar tespit çalışmaları yapılacaktır"diye bilgi verdi. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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