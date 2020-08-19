Vali Ekinci: Bingöl'de vaka sayısı 1 Haziran'dan sonra arttı BİNGÖL'de koronavirüs tedbirlerine yönelik denetimlere katılan Vali Kadir Ekinci, kentte 1 Haziran'dan sonra vaka sayında artış oluştuğunu ifade ederek, "Bu artışları kontrol altına alabilmek, azaltabilmek ve bundan sonra vatandaşımızın hayatını daha rahat sürdürebilmesi için...

BİNGÖL'de koronavirüs tedbirlerine yönelik denetimlere katılan Vali Kadir Ekinci, kentte 1 Haziran'dan sonra vaka sayında artış oluştuğunu ifade ederek, "Bu artışları kontrol altına alabilmek, azaltabilmek ve bundan sonra vatandaşımızın hayatını daha rahat sürdürebilmesi için tedbirlerimizi sıklaştırıyoruz" dedi.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde 81 ilde eş zamanlı koronavirüs tedbirlerine yönelik denetimler başlatıldı. Bingöl'de denetimlere katılan Vali Kadir Ekinci, esnaf ve kent sakinlerine maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymalarını istedi. Denetimlerin ardından açıklamada bulunan Vali Ekinci, kent genelinde 1 Haziran'dan sonra koronavirüs vakalarında artış yaşandığını söyledi. Artışı önlemek için tedbirlere uyulması gerektiğini anlatan Vali Ekinci, "Tüm birimlerimizle birlikte işyerlerimizi, vatandaşlarımızı virüse karşı alınacak tedbirler konusunda uyarma gayreti içindeyiz. Özellikle maske, mesafe ve temizlik konusunda vatandaşlarımızın gösterdiği duyarlılığı biraz daha arttırmak için çalışıyoruz. Virüsle mücadele kapsamında farkındalığı oluşturmak, vatandaşımızın gösterdiği hassasiyeti arttırmak üzere bugün alandayız. İnşallah esnaflarımızda gördüğümüz bu tedbirin devam etmesi halinde Bingöl'ümüzde çok daha önemli mesafeler alacağımıza inanıyoruz. Bingöl'de vakalar sayılarında özellikle 1 Haziran'dan sonra artışlar söz konusu. Bu artışları kontrol altına alabilmek, azaltabilmek ve bundan sonra vatandaşımızın hayatını daha rahat sürdürebilmesi için tedbirlerimizi sıklaştırıyoruz. İnşallah bundan sonra da bu tedbirlerimiz çok daha sıkı bir şekilde devam edecektir" dedi.

Kaynak: DHA