Vali Dr. Erdinç Yılmaz, 15 Temmuz Şehitlerimiz ve Gazilerimiz Onuruna Düzenlenen Yemekte Şehidimizin Ailesi ve Gazilerimiz ile Bir Araya Geldi
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Vali Dr. Erdinç Yılmaz, 15 Temmuz Şehitlerimiz ve Gazilerimiz Onuruna Düzenlenen Yemekte Şehidimizin Ailesi ve Gazilerimiz ile Bir Araya Geldi

Vali Dr. Erdinç Yılmaz, 15 Temmuz Şehitlerimiz ve Gazilerimiz Onuruna Düzenlenen Yemekte Şehidimizin Ailesi ve Gazilerimiz ile Bir Araya Geldi
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Vali Dr. Erdinç Yılmaz, 15 Temmuz Şehitlerimiz ve Gazilerimiz Onuruna Düzenlenen Yemekte Şehidimizin Ailesi ve Gazilerimiz ile bir araya geldi.

Vali Dr. Erdinç Yılmaz, 15 Temmuz Şehitlerimiz ve Gazilerimiz Onuruna Düzenlenen Yemekte Şehidimizin Ailesi ve Gazilerimiz ile bir araya geldi. 15 Temmuz Şehidimiz Polis Memuru Mehmet Karacatilki'nin annesi Nuriye Karacatilki, Babası Hamza Karacatilki, eşi Halime Karacatilki ve çocukları ile 15 Temmuz Gazilerimiz Cumhuriyet Savcısı Güven Çelik, Adnan Yılmaz, Mehmet Hanifi Temurtaş, Gürkan Güven ve ailelerinin onur konuğu olarak yer aldığı programa Vali Dr. Erdinç Yılmaz'ın yanı sıra, Garnizon Komutanı Topçu Albay Gürsel Kanca, Belediye Başkanı Kadir Kara, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Tekne, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turgay Uzun, Vali Yardımcıları Adem Yılmaz ve Metin Arslanbaş, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hamit Coşkun katıldı.

Kur'an-ı Kerim okunması ile başlayan programda İl Müftüsü Ali Çakmak şehitlerimiz için dua etti.

Programın devamında konuşan Vali Dr. Erdinç Yılmaz, 15 Temmuz Şehidimizin Ailesi ve Gazilerimize hitap ederek, "O gün vatan için öyle bir mücadele verdiniz ki alçakça sahnelenmek istenen oyunu sizler bozdunuz. Allah sizlerden razı olsun. Fetöcü alçaklar bu vatanı sahipsiz sandılar, bu vatanı teslim alabileceklerini sandılar. Sizin gibi kahramanlar olduğunu düşünemediler, böyle kahramanların çıkacağını akıllarına getiremediler. Hamdolsun sizler o gün vatana sahip çıktınız. Sizlerle ne kadar gurur duysak azdır. Gerçek bir kahramanlık destanı yazdınız. O gece hepimiz buna şahit olduk. Ülkemiz, vatanımız, milletimiz çok büyük bir tehlikeden şehitlerimiz ve gazilerimiz sayesinde, o haince kalkışmadan, o kötü senaryodan kurtarılmış oldu. Ebediyete intikal eden 251 şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum, Allah mekanlarını cennet eylesin. Ruhları şad olsun. Her zaman gurur duyduğumuz siz gazilerimizle bugün bir arada olmaktan çok mutluyum. Bir kardeşiniz olarak her zaman şehitlerimizin ailelerinin ve gazilerimizin yanında olduğumuzu bir kez daha belirtmek istiyorum. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlık, sıhhat diliyorum. "diye konuştu. Vali Yılmaz, programa katılan Şehidimizin yakınları ve Gazilerimiz ile ailelerine teşekkür ederek konuşmasına son verdi.

Kaynak: Habermetre

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Vali Dr. Erdinç Yılmaz, 15 Temmuz Şehitlerimiz ve Gazilerimiz Onuruna Düzenlenen Yemekte Şehidimizin Ailesi ve Gazilerimiz ile Bir Araya Geldi - Haberler
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