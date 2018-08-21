Vali Doğanay'ın Eşi, Bayram Bebeklerini Ziyaret Etti
Artvin Valisi Ömer Doğanay'ın eşi Esma Doğanay, Kurban Bayramı'nın ilk gününde dünyaya gelen bebekleri ve annelerini ziyaret etti.
Artvin Valisi Ömer Doğanay'ın eşi Esma Doğanay, Kurban Bayramı'nın ilk gününde dünyaya gelen bebekleri ve annelerini ziyaret etti.
Doğanay, Kurban Bayramı'nın ilk gününde Artvin Devlet Hastanesine gerçekleştirdiği ziyarette, bayram sevincini dünyaya getirdikleri bebekle yaşayan anneleri tebrik etti.
Bayramın birinci gününde doğum yapan Esen Pehlivan ile Tenzile Karabulut'a gözaydınlığı temennisinde bulunan Doğanay, annelerin sağlık durumları hakkında doktorlardan bilgi aldı.
Doğanay, ailelere evlatlarıyla sağlıklı bir ömür geçirmelerini dileyerek, bebeklere çeyrek altın taktı.