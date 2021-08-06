Vali Doğan, İskenderun 2. OSB Alanında İncelemelerde Bulundu.
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Vali Doğan, İskenderun 2. OSB Alanında İncelemelerde Bulundu.

Vali Doğan, İskenderun 2. OSB Alanında İncelemelerde Bulundu.
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Hatay Valisi Rahmi Doğan, İskenderun 2. Organize Sanayi Bölgesi inşaat alanında incelemelerde bulundu.

Hatay Valisi Rahmi Doğan, İskenderun 2. Organize Sanayi Bölgesi inşaat alanında incelemelerde bulundu.

06 Ağustos 2021 Cuma günü saat 11. 00'da Sarıseki mevkiinde yapımı devam eden İskenderun 2. Organize Sanayi Bölgesi alanında incelemelerde bulanan Vali Doğan, yürütülen projelerle ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Hatay Valisi Rahmi Doğan'a incelemelerde, Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel, Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Üyesi Fuat Tosyalı ve Tosyalı Holding CEO ve Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Suhat Korkmaz eşlik etti.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kaynak: Habermetre

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